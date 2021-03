Sattelzug streift ein Auto beim Abbiegen in einer Kreuzung

Auf rund 17 000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Mittwoch gegen 5.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Colsmanstraße entstand. Ein 35-jähriger Lastwagenfahrer hatte die Straße von der Waggershauser Straße kommend befahren und bog an der Kreuzung nach rechts auf die B 31 in Richtung Lindau ab. Dabei übersah er den rechts neben seinem Sattelzug fahrenden BMW eines 21-Jährigen. Während der durch den Streifvorgang entstandene Sachschaden beim Lastwagen eher geringer ausfiel, beläuft sich dieser am Wagen des jungen Mannes auf 15 000 Euro. Das Auto war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.