Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro hat der 58-jähriger Fahrer eines Sattelzugs verursacht, als er am Montag gegen 13.30 Uhr auf der Colsmanstraße in Friedrichshafen den Fahrstreifen wechselte und dabei den rechts neben ihm fahrenden Wagen eines 43-Jährigen übersah. Durch die Kollision entstand am Auto etwa 4000 Euro, an der Sattelzugmaschine etwa 2000 Euro Sachschaden. Personen kamen nicht zu Schaden, so die Polizei.