Satire: Der Seehas plaudert über seinen in der Nacht auf Sonntag vielbeschäftigten Verwandten

Ostern ist ein sehr symbolbehaftetes Fest: Osterfeuer, Osterkerze, Ostereier, Osterlämmchen – und: Osterhase. Weil es uns leider nicht gelungen ist, den Osterhasen persönlich für ein Interview zu gewinnen, haben wir stattdessen mit einem anderen Fachmann für Hasenfragen geplaudert: dem Seehas. So ganz ernst zu nehmen ist das Gespräch natürlich nicht.

Hallo Seehas!

Wer stört?

Ähm, die Schwäbische Zeitung. Wir wollten...

Was? Ihr seid diesmal aber früh dran. Ich befinde mich quasi noch im Winterschlaf.

Naja, es ist Ostern. Und weil da ja auch ein Hase unterwegs sein soll, dachten wir...

Ostern? Damit hab’ ich nichts zu tun.

Kennst du den Osterhasen denn? Gibt’s den wirklich? Ist das vielleicht ein Verwandter von dir?

Natürlich gibt’s den wirklich – komische Frage! Was glaubt ihr denn, wer jedes Jahr die ganzen Ostereier versteckt? Verwandt sind wir durchaus, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, um wie viele Ecken. Vor ein paar Jahren hat mich der Osterhase mal im Tiefseemöhrenfeld besucht und gefragt, ob ich ihm beim Verstecken ein bisschen helfen könnte. Aber da hab’ ich ihm gesagt: Stell dich nicht so an, du musst schließlich nur in einer einzigen Nacht im Jahr arbeiten – wohingegen mein Job immerhin drei Tage in Anspruch nimmt.

Aber gefühlte drölfhundert Fantastilliarden Eier in einer Nacht verstecken ist ja schon was anderes als drei Tage freundlich gucken und winken, oder?

Mein Mitleid hält sich in Grenzen. Hätte der Kollege damals in der Häschenschule besser aufgepasst, dann hätte er gewusst, worauf er sich da einlässt.

Einer muss den Job ja machen...

Und wer sagt, dass das unbedingt ein Hase sein muss?

Hm, gute Frage. Vielleicht, weil es so Tradition ist? Muss das Maskottchen des Friedrichshafener Kinder- und Heimatfestes unbedingt ein Hase sein?

He, Moment mal, dieses Gespräch scheint mir in eine ungute Richtung abzudriften. Das Seehasenfest ist das Seehasenfest und wird auch immer das Seehasenfest bleiben. Punkt. Ausrufezeichen!

Und der Osterhase ist der Osterhase und wird auch immer der Osterhase bleiben.

Und weil er den Job bisher ganz gut alleine hinbekommen hat, braucht er auch diesmal meine Hilfe nicht.

Gutes Argument. Aber mit dieser Einstellung wird der Osterhase bei dir vielleicht nicht ganz so großzügig sein mit den Ostereiern.

Das kann ich verkraften. Die ganzen Kinder da draußen freuen sich bestimmt viel mehr darüber, vor allem über die Schokoeier. Und den Kindern macht ja auch die Sucherei richtig Spaß. Mir persönlich sind Möhren lieber. Schließlich lebe ich vegan.

Es gibt mittlerweile auch vegane Schokoladenostereier...

Echt jetzt? Aber woher will der Osterhase denn wissen, für wen er vegane Eier verstecken soll und für wen nichtvegane?

Siehst du: So einfach ist der Job gar nicht. Vielleicht hast du ja doch Lust, den Kollege ein bisschen zu unterstützen.

Aber nur, wenn er mir im Gegenzug beim Vorbereiten des Hasenklees hilft. Das ist nämlich auch ’ne ganze Menge Arbeit. Ich schick ihm gleich mal ’ne Whatsapp.

Mach das. Wir seh’n uns dann im Juli. Vielleicht zusammen mit dem Osterhasen?

Sicher nicht. Dafür ist der viel zu schüchtern.