Sascha Weber fährt bei deutscher Meisterschaft aufs Podium

Sascha Weber von Trek-Vaude hat sich wieder einmal stark präsentiert. Bei der deutschen Meisterschaft im Mountainbike-Marathon in Titisee-Neustadt am vergangenen Samstag vervollständigte er das Podium. Erst zwei Wochen zuvor kam er bei der Weltmeisterschaft in der gleichen Disziplin in Haderslev als Fünfter ins Ziel.

Der deutsche Fahrer vom Mountainbike-Team aus Friedrichshafen und dem Ötztal trotzte somit den schwierigen Bedingungen. Allgemein zählt die Marathon-Strecke des Singer Wäldercup zu den anspruchsvollsten Langstrecken-Kursen in Deutschland. Für die Elitefahrer waren 3000 Höhenmeter auf der 78 Kilometer langen Strecke zu absolvieren und davon waren es laut Trek-Vaude-Mitteilung 40 Kilometer kräftezehrende Singletrails. Da es sehr stark regnete und es sehr kalt war, wurde das Rennen zu einem wahren Kraftakt, den Vizeweltmeister Andreas Seewald vom Canyon Northwave MTB Team (3:44,04 Stunden) für sich entschied. Er war zwei Minuten schneller als Simon Schneller (Team Bulls), der 41 Sekunden vor Weber ins Ziel kam. „In der ersten Rennstunde hatte ich mit der Kälte zu kämpfen. Ich wusste aber, dass sich das Rennen erst in der zweiten Rennhälfte entscheiden wird und bin mit meiner Leistung sehr zufrieden“, wird Weber in der Trek-Vaude-Mitteilung zitiert. Bereits kommende Woche geht es weiter: Weber startet bei den ersten Gravel World Championships im italienischen Veneto.

Pirmin Eisenbarth in Geberlaune

Ein gutes Rennen fuhr auch der Lindauer Pirmin Eisenbarth. Der 27-Jährige erreichte am Ende den achten Platz (4:03,19 Stunden) – mit dem Resultat haderte er aber etwas. „Ich wäre echt gerne eine Top Fünf gefahren“, meint Eisenbarth. Dazu fehlten dem Fahrer vom Team Texpa-Simplon aber rund drei Minuten. „Von der Leistung her war es richtig gut, die erste halbe Stunde bin ich auch in der Spitzengruppe mitgefahren. Ich hätte aber einen Sahnetag gebraucht“, sagt der Radsportler des TSV Niederstaufen. Andere Kontrahenten hatten an dem Tag mehr Kraft. „Das Rennen war so schnell und die Bedingungen waren übel. Bei Regen und Matsch musste man die ganze Zeit voll reintreten“, berichtet Eisenbarth. Direkt hinter ihm landete sein Teamkollege Markus Kaufmann: Der Friedrichshafener Mountainbiker von Texpa-Simplon schaffte es drei Minuten nach Eisenbarth als Neunter über die Ziellinie. Seerose-Fahrer David List (Lexware Mountainbike Team) hat das DM-Rennen nicht beendet.

Für die beiden Fahrer von Texpa-Simplon reichte es am Folgetag für das Podest. Bei der Alb-Gold-Trophy in Trochtelfingen zeigte sich Eisenbarth in Geberlaune und ließ gleich zwei Teamkollegen den Vortritt. Der Lindauer, Kaufmann und Uwe Hardter dominierten das Rennen, sodass sie sich untereinander auf die Platzierungen einigten. Den Sieg sollte Kaufmann davontragen, da der Fahrer des RSV Seerose Friedrichshafen nach 25 Jahren als Profi sein „letztes Karriererennen“ fuhr. Platz zwei gewährte Eisenbarth dann Hardter von der TSG Münsingen. „Er wohnt im Nachbardorf, für ihn war es ein Heimrennen“, meint Eisenbarth, der sich zum Saisonabschluss mit Rang drei begnügte.