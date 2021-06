Sanierung des Gemeindehauses kostet rund 600 000 Euro

Die Evangelische Kirchengemeinde Manzell hat bei einer Gemeindeversammlung über die anstehende Renovierung des Gemeindehauses in der Linzgaustraße informiert.

Kirchengemeinderat Reinhard Schuon gab laut Pressemitteilung einen kurzen Überblick über die Historie der seitherigen Bauplanung: Anstoß sei eine Erweiterung und bessere Aufteilung der Gemeindehausküche gewesen. Die Gesamtbetrachtung des Gebäudes, die dafür durchgeführt wurde, habe einen erheblichen Renovierungsbedarf offenbart. Die „gute Stube“ der Gemeinde sie in die Jahre gekommen. Das Dach hänge im First so weit durch, dass Feuchtigkeit eindringt, und müsse saniert werden. Die Heizung sei inzwischen 30 Jahre alt und müsse bald ebenfalls erneuert werden. Zudem sei eine Erweiterung des Gemeindesaals erwünscht.

Der Manzeller Architekt Thomas Hirte habe im Anschluss den bisherigen Planungsstand erläutert. Die Erweiterung des Gemeindesaals könne über mobile Wände erreicht werden. So sei es möglich, für verschiedene Gruppengrößen und Platzbedürfnisse jeweils passende und flexible Raumangebote zu machen. Die Küche werde vergrößert und besser in Ausgabetresen, Arbeitsbereich und Lagerfläche unterteilt. Das Dach werde saniert, dabei soll die bisherige Dachform erhalten werden, auch die Fenster könnten bleiben, da sie noch nicht so alt seien. Eine komplette energetische Sanierung stehe nicht auf dem Programm, werde aber mitgedacht, so dass für die Zukunft keine Wege verbaut würden.

Der Grund dafür, dass der Kirchengemeinderat sich aus einer Reihe von Alternativen für diese – gemessen an den Wünschen und denkbaren Möglichkeiten – Minimalvariante entschieden hat, habe Kirchenpfleger Robert Algner erklärt: Selbst diese „kleine“ Lösung führe zu geschätzten Gesamtkosten von 600 000 Euro. Für die kleine Gemeinde bedeute das einen enormen Finanzaufwand. Der Oberkirchenrat habe sich im Vorfeld bereits positiv zu dem Bauvorhaben positioniert, damit sei eine entscheidende Hürde schon genommen, so Algner. Trotzdem sei ein solider Finanzierungsplan die Voraussetzung für die endgültige Genehmigung des Projekts; vorher könne keine Beauftragung erfolgen.

Da sich im Gebäude auch der Kindergarten „Unterm Regenbogen“ befindet, sei ein Zuschuss der Stadt zu den Baumaßnahmen zu erwarten. Außerdem könne die Gemeinde auf einen Eigenanteil aus Rücklagen zurückgreifen und erhalte Zuschüsse vom Kirchenbezirk und öffentliche Fördergelder. Trotzdem blieben ein offener Finanzierungsbedarf von 90 000 Euro, der von der Gemeinde aufgebracht werden muss – über Spenden, Aktionen, Initiativen, Feste, Benefiz-Veranstaltungen, Patenschaften, Großspender. Weitere Ideen seien willkommen: „Jeder Euro zählt!“ betonte Algner.

In der anschließenden Fragerunde, die von Simone Kegelmann eingeleitet und moderiert wurde, seien aus der Gemeinde zahlreiche konkrete Ideen und Anregungen zum Umbau und zur Finanzierung gekommen. Es sei aber auch deutlich geworden, dass viele sich eine größere Lösung gewünscht hätten: „So viel Geld für dieselbe Fläche“, so eine Rückmeldung. Aus dem Kirchengemeinderat sei darauf verwiesen worden, dass Dachrenovierung und Heizung den Löwenanteil der Renovierungskosten ausmachten. Dadurch sei der Spielraum für substantielle Raumerweitungen nicht vorhanden.