Großen Grund zur Freude für insgesamt 18 – vornehmlich weibliche – ehemalige Auszubildende der Friseur-Innung Bodenseekreis. Sie haben ihre Lehre mit Erfolg zu Ende gebracht und nahmen bei der Lehrabschlussfeier in den Räumen der Kreishandwerkerschaft ihre Gesellenbriefe in Empfang. Jahrgangsbeste ist Sandra Albano vom Ausbildungsbetrieb Annette Beine aus Langenargen. Sie erreichte eine Gesamtnote von 2,2 und wurde dafür mit einem Preis ausgezeichnet.

„Ihr habt die Lehre hinter und viele neue Chancen vor euch. Wer sein Handwerk versteht, der besteht auch in schlechten Zeiten“, so die ermunternden Worte von Obermeisterin Annette Beine an die erfolgreichen Absolventen.

Lob kam auch vom Prüfungsvorsitzenden Karl-Heinz Götz, der dem interessierten Publikum auch die einzelnen Abschnitte der Prüfung erläuterte. „Ich beneide Sie. Sie haben einen Beruf, mit dem Sie andere Menschen glücklich machen“, betonte Stefan Österle, Schulleiter der Claude-Dornier-Schule, in seinem Geleitwort. „Bleiben Sie leistungsbereit, mobil und neugierig“, ist sein Rat an die jungen Friseure.

Zufrieden mit der steigenden Zahl der Friseurlehrlinge zeigte sich Karl-Heinz Götz. So sei man sehr froh darüber, dass in diesem Herbst insgesamt 23 neue Auszubildende – darunter auch fünf Männer – eine Friseurlehre im Bodenseekreis begonnen hätten.

Eindrucksvoll waren auch die Zahlen, die Georg Beetz, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, präsentierte. Demnach machen 90 000 Friseursalons in Deutschland mit 200 000 Beschäftigten einen Gesamtumsatz von 6,4 Milliarden Euro. Frauen gehen durchschnittlich fünfmal pro Jahr zum Friseur und lassen jedes Mal 50 Euro liegen. Männer bezahlen im Schnitt nur 20 Euro – lassen sich aber achtmal im Jahr die Haare schneiden.

Klare Worte gab es auch am Rande der Lehrabschlussfeier. „Wir stehen nicht in der Schmuddelecke“, sagt Obermeisterin Annette Beine in Bezug auf die im Friseurhandwerk bezahlten Löhne. Unterstützt wird sie in dieser Meinung von Sabine Kirchmaier, Vorstandsmitglied der Friseur-Innung Bodenseekreis. Gerade in jüngster Vergangenheit seien die Tarife stark angestiegen.

Im Bereich der Auszubildenden sei mit Blick auf die Tariferhöhungen der Jahre 2018 und 2019 ein Anstieg um satte 27 Prozent zu verzeichnen, bei den angestellten Fachkräften betrage die Lohnerhöhung etwa 15 Prozent. „Wir haben uns in Baden-Württemberg bereits seit 2006 vom Mindestlohn verabschiedet“, fügte Annette Beine hinzu. Dass es an der Zeit wäre, mit landläufig kursierenden „Halbwahrheiten“ aufzuräumen, dafür steht auch Karl-Heinz Götz. Er verwies auch auf regionale Unterschiede. „Man darf das Lohnniveau der Friseure nicht von Mecklenburg-Vorpommern auf ganz Deutschland beziehen“, sagte er unmissverständlich.