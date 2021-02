Sander Frank, Kandidat der Partei Die Linke im Bodenseekreis für die Landtagswahl, lädt für Sonntag, 21. Februar, um 19 Uhr wieder zur offenen Bürgersprechstunde. Diese wird via Zoom stattfinden. Die Teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich.

Mit der Onlinesprechstunde ihres Kandidaten wolle die Linken neue Wege gehen, „um die so wichtigen persönlichen Gespräche mit den Menschen für Ort auch in Zeiten von Corona führen zu können, und ihre Anliegen an die Landespolitik so gut wie möglich kennenzulernen“, heißt es in der Pressemitteilung. Bei der Sprechstunde können alle Themen und Anliegen angesprochen werden. Schwerpunktmäßig soll es um das Thema Klimawandel gehen.