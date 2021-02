Sander Frank, Landtagskandidat der Linken im Bodenseekreis, lädt für Sonntag, 14. Februar, zur Bürgersprechstunde ein. Bis zur Wahl steht er dann jeden Sonntag ab 19 Uhr via Zoom zur Verfügung, um über Anliegen der Bürger im Kreis zu sprechen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Die Einwahldaten sind per E-Mail erhältlich an Sanderfrank14@web.de oder online zu finden unter www.die-linke-bodensee.de.

„Als möglicher Vertreter der Menschen aus dem Bodenseekreis im Landtag ist es wichtig, zu wissen, was die Menschen konkret beschäftigt, und womit sie zu kämpfen haben. Nur wer die Probleme kennt, kann sie auch lösen“, sagt Frank. Um auch in Zeiten des Lockdowns möglichst viel mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen, seien neue Wege nötig. So kam die Idee der digitalen Bürgersprechstunde zustande. „Die soziale Not ist durch Corona nur noch größer geworden und treibt noch mehr Menschen in prekäre Lebensverhältnisse“, sagt Frank. „Aber auch viele andere Baustellen der Landespolitik treiben die Menschen um“ ist er überzeugt und freut sich auf viele Gespräche.