Gregor Meyle, Stefanie Heinzmann, der Rapper Samy Deluxe und die A-cappella-Formation LaLeLu werden 2020 beim Kulturufer auftreten. Das gibt das Kulturbüro bekannt und eröffnet den Kartenvorverkauf.

Das Kulturufer wird vom 31. Juli bis 9. August wieder die Uferanlagen der Stadt mit seinen Zelt- und Straßenveranstaltungen bespielen, Das Kulturbüro stellt neben den jetzt bekannten Popkünstlern einmal mehr einen Mix aus Klassik, Tanz, Theater und Kabarett in Aussicht.

Gregor Meyle und seine Band werden am 31. Juli auftreten, LaLeLu am 2. August, Stefanie Heinzmann am 7. August sowie Samy Deluxe mit dem DLX Ensemble am 8. August.

Konzertkarten im Vorverkauf gibt es im Graf-Zeppelin-Haus unter Telefon 07541/288 444 sowie im Internet auf www.reservix.de und auf schwaebische.de. Auch in den Geschäftsstellen der Schwäbischen Zeitung in Friedrichshafen und Ravensburg sind Karten erhältlich. Kunden der „Schwäbischen Zeitung“ bekommen mit der Kundenkarte eine Ermäßigung auf LaLeLu und Stefanie Heinzmann.