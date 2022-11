Samstagskolumne aus Friedrichshafen: Wo die Musik spielt und wo sie häufiger spielen sollte

Wetten, dass sehr, sehr selten so viele Menschen das Wort „Friedrichshafen“ sehr, sehr oft gehört haben wie am vergangenen Samstagabend? Lassen wir Form und Inhalt der ZDF-Show mal außen vor: Herr Gottschalk und das gute Dutzend Stars und Weltstars haben für die Stadt (und auch die Messe) über 200 Minuten lang geworben, was das Zeug hält.

Schade, dass der Effekt ein nahezu einmaliger ist und auch im Kleineren gar nicht mehr genutzt wird. Große Rockkonzerte, die dem Image der Stadt erheblich nützen würden – offenbar Geschichte. Der letzte Star, der in der Zeppelin-Cat-Halle musiziert hat, war Elten John. Das war 2017. Und der hat seine rockigsten Tage auch längst hinter sich.

Scheint nichts mehr zu werden mit Friedrichshafen und dem Rock, obwohl sich die Spießgesellen wirklich die Finger wund geschrieben haben. Am Dienstag wird verkündet, wer beim Open Air vor dem GZH erwartet wird. Wir tippen mal auf eher Poppiges aus heimischen Gefilden oder gar Regionales. Muss nicht schlecht sein. Über Iron Maiden hätten zumindest wir uns aber auch nicht beschwert.

Kirche kann auch anders

Dass die katholischen Kirchengemeinden St. Maria und Guter Hirte zusammen ein Gemeindezentrum bauen wollen, hat Modellcharakter für andere Gemeinden – katholische wie evangelische. Hier wagen Christen den Schritt in die Zukunft, weil sie die Realität anerkennen. Diese Realität wird von sinkenden Mitgliederzahlen und Kirchensteuern bestimmt – während gleichzeitig Kosten für große und energetisch veraltete Gebäude ins Kraut schießen.

In schwieriger Situation bündeln Katholiken in Friedrichshafen ihre Kräfte und entscheiden sich dagegen, alles beim Alten zu belassen, bis der finanzielle Spielraum zur Neuorientierung dahingeschwunden wäre. Der katholischen Kirche werden gern ihre verkrusteten Strukturen vorgeworfen. Hier zeigt sie, dass sie auch anders kann.

Tageseltern sollten mehr bekommen

Die Tageseltern im Kreis wünschen sich mehr Anerkennung, Unterstützung und eine Erhöhung der finanziellen Vergütung. Nicht nur in Zeiten steigender Energiekosten eine legitime Forderung. Zumal sie unseren Kindern einen guten Start ins Leben ermöglichen und den Eltern, in Zeiten fehlender Kitaplätze, den Rücken frei halten.

Immer weniger Männer und Frauen sind bereit, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen und melden das Gewerbe ab. Sie fühlen sich von der Politik allein gelassen. Die Spießgesellen wünschen sich vom Jugendamt ein offenes Ohr für diese Berufsgruppe und nicht den lapidaren Verweis auf die Selbstständigkeit und die Möglichkeit der freien Preisgestaltung. Schließlich sollen sich Eltern die Betreuung ihrer Kinder auch noch leisten können.

Nicht meckern, hingehen

Und zum Schluss noch mal eine Bitte: Lassen Sie es, über den Weihnachtsmarkt zu meckern. Irgendwie scheinen die Häfler stets mit dem, was sie haben und können, nicht zufrieden zu sein. Der Weihnachtsmarkt kann was und ist schön. Gehen Sie einfach mal hin.