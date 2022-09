Samstagskolumne aus Friedrichshafen: Von billigen Tickets und teuren Lektionen

Das war es jetzt also mit dem 9-Euro-Ticket. Die Spießgesellen haben den günstigen Fahrschein gern genutzt. Aber es war schon bezeichnend, welche massiven Probleme plötzlich sichtbar wurden, nur weil ein paar mehr Leute mit den Öffis gefahren sind. Verspätungen und Ausfälle gehörten zur Tagesordnung.

Wobei – nicht überall. Interessanterweise waren die Stadtbusse in Friedrichshafen laut Stadtverkehr sogar pünktlicher als sonst. Einfach, weil die allermeisten Fahrgäste schon ihr 9-Euro-Ticket parat hatten und die Busfahrer so nicht ständig Fahrkarten verkaufen mussten. Schön zu sehen, wie die Vereinfachung eines Systems noch positive Nebeneffekte haben kann. Daraus sollten die Verantwortlichen für die Zukunft lernen.

Einiges lernen kann man auch aus dem Fall einer syrischen Frau aus Friedrichshafen. Sie versucht seit einer halben Ewigkeit, ihren in ihrer Heimat gelernten Beruf als Krankenschwester auch hier auszuüben, aber wird immer wieder durch bürokratische Hürden ausgebremst. Gerade im Gesundheitsbereich dürfte es so etwas angesichts des grassierenden Fachkräftemangels gar nicht geben.

Parallel dazu versucht das Land Pflegekräfte aus dem Ausland zu gewinnen, indem es viel Geld investiert und zum Beispiel schon in den Ländern vor Ort Sprachkurse für die Menschen anbietet. Sicher keine schlechte Idee. Aber die Behörden bekommen es in Sachen Arbeitserlaubnis ja nicht mal bei den Menschen hin, die schon hier sind. Deshalb bezweifeln die Spießgesellen, dass das Projekt ein Erfolg wird.

Einen „erfolgreichen“ Tag hatte das Polizeirevier Überlingen am Montag. 28 Anzeigen standen nach zweieinhalb Stunden Kontrolle in der Hagnauer Seestraße zu Buche. Kontrolliert wurden Fahrradfahrer, die das Durchfahrverbot in der Fuzo missachtet hatten. Kein gutes Bild geben die Radler also aktuell ab. Auch wenn man mit den Anwohnern spricht, ist von Rasern, Rücksichtslosigkeit und Chaos zu hören.

Die zahlreichen Rückmeldungen auf die Berichterstattung zeigen, dass das Thema für die Menschen wichtig ist. Auch an anderen Stellen entlang des Bodenseeradwegs wünscht man sich stärkere Kontrollen. Deutlich wird auch wieder, dass man in den Sommermonaten am See an Grenzen stößt, was die Verkehrsbelastung angeht. Nicht nur auf der B31, sondern auch auf manchen Radwegen. An vielen Stellen braucht es neue Konzepte, vor allem aber mehr Rücksicht aller Verkehrsteilnehmer.

Da reibt man sich die Augen. Die Ostermann GmbH will in Hofen ein Haus mit elf Wohnungen bauen. Stattdessen entstehen jetzt zwei Wohnungen weniger – und auf Wunsch der Stadtverwaltung zwei Gewerbeeinheiten. Den Druck auf den Wohnungsmarkt mindert man so bestimmt nicht.