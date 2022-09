Samstagskolumne aus Friedrichshafen: Keine saubere Sache, dieser Stadtbahnhof!

Jetzt ist es offiziell: Das Bürgerbegehren zur Albert-Merglen-Schule ist gestartet, die Unterschriftenlisten liegen aus und füllen sich. Klares Ziel der Initiatoren ist es, dass die Schule am bisherigen Standort bleibt, um so den Neubau beim Friedhof zu verhindern. Mehr als 3000 Unterschriften sind nötig, damit es zu einem Bürgerentscheid kommt. Und bei diesem müssten dann 20 Prozent aller Häfler für den Neubau an der alten Stelle stimmen, damit die Initiative Erfolg hat.

Während Ersteres, also die Unterschriftensammlung, vielleicht noch realistisch ist, wäre für den eigentlichen Entscheid eine ganz schöne Mobilisierung von Wählerstimmen nötig. Zum Vergleich: Es gab bereits eine Internetpetition zum „Schutz der Schätzlesruh“, die also ein ähnliches Anliegen verfolgte. Dort unterzeichneten insgesamt etwa 3000 Menschen – wovon allerdings nur 2000 aus Friedrichshafen kamen.

Die Spießgesellen sind gespannt, ob sich diese Mehrheit in der Bevölkerung, von der die Initiatoren ausgehen, tatsächlich finden könnte. Und ob sich, sollte es zu einem Bürgerentscheid kommen, Befürworter des Friedhof-Standorts in ähnlicher Weise formieren und organisieren.

Erst wollte das Land dem Kulturhaus Caserne nach Gründung der gemeinnützigen GmbH gar keinen Zuschuss zahlen, und jetzt fließt sogar deutlich mehr Geld aus Stuttgart in den Fallenbrunnen als 2019 erhofft. Eigentlich zahlt das Land laut seiner eigenen Richtlinien die Hälfte dessen, was die Kommune als Etat bereitstellt. Und eigentlich wären das 50 Prozent von 260.000, also 130.000 Euro.

Weil das Land in den vergangenen drei Jahren aber gar nichts beisteuern wollte, hat die Stadt ihren Zuschuss für 2021 und 2022 jeweils um 100.000 Euro erhöht. Und deshalb gibt das Land nun auch davon die Hälfte nochmal oben drauf. Finden die Spießgesellen richtig gut – und fragen sich, ob das ein Modell auf Dauer werden könnte.

Genau das – ein Modell auf Dauer – bleibt zumindest mittelfristig der Zustand am Stadtbahnhof Friedrichshafen. Daran lassen Reisende kaum ein gutes Haar. Das zeigt eine Umfrage vor Ort. Schmutzige Toiletten und vor allem die fehlende Barrierefreiheit werden beklagt. In Sachen Barrierefreiheit nehmen Stadt, Land und Bund gerade 15 Millionen Euro in die Hand, um den Bahnhof zu sanieren. Das ist zwar gut, kommt aber 10 bis 15 Jahre zu spät.

Noch bis 2024 wird es dauern, bis alle Gleise barrierefrei zugänglich sind, also noch zwei Jahre Fahrräder und Kinderwägen die Treppen rauf- und runterschleppen. Da sind bessere Konzepte gefragt. Vielleicht bauliche Übergangslösungen wie Schienen für Räder oder einfach mehr Personal.

Beim Thema Toiletten verweist die Bahn auf Vandalismus. Da macht sie es sich zu leicht. Hier ist schnell Besserung nötig, denn die Toiletten haben nichts mit dem Umbau des Bahnhofs zu tun.