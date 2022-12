Häfler Samstagskolumne: Ikea ganz ohne Köttbullar, verbotenes Theater und seichte Musik

Endlich! Endlich ist es soweit: Ikea kommt nach Friedrichshafen! Ja, okay, der schwedische Möbelriese kommt nur ein klitzekleines bisschen nach Friedrichshafen. Nicht mit einem großen Einrichtungshaus. Und auch nicht mit einem kleinen. Lediglich mit einer Abholstation. Aber auch diese Nachricht hat bei den Häfler Billy-, Lack- und Klippanfans große Freude ausgelöst. Was sich die Spießgesellen allerdings nicht nur selbst, sondern auch Ikea gefragt haben: Warum fiel die Wahl ausgerechnet auf diesen Standort an der Friedrichstraße, wo die Parkmöglichkeiten für die Abholung mit dem Auto ja eher suboptimal sind? Ikeas Antwort: „Die Erreichbarkeit für unsere Kunden war das wichtigste Argument für die Standortwahl.“ Ah ja.

Der Häfler Stadtverwaltung haben wir diese Woche auch ein paar Fragen gestellt. Nicht zu Ikea, aber zum Beispiel zum Theater Atrium, für das die Stadt ein Nutzungsverbot erteilt hat. Schon wieder. Grund sind Schäden in der Deckenkonstruktion. Die Stadt will das Problem „schnellstmöglich“ beheben, zunächst mit einer Interimslösung. Wir sind jetzt schon gespannt, wie die aussehen wird – und vor allem, wie schnell „schnellstmöglich“ ist. Das Kino Studio 17 wartet mittlerweile – wie im Übrigen auch der Club Metropol – seit mehr als zwei Jahren auf eine Lösung. Oder wenigstens eine Perspektive. Wenn der Culturverein Caserne nun auch noch sein Herz verliert, dann wird’s schwer mit Überleben.

Richtig pfiffig finden wir die neueste Strategie in Sachen Sporthallen: Zuerst soll die neue Rotachhalle gebaut werden, damit die alte dann parallel noch weiter genutzt werden kann, bis auch in der Innenstadt die neue Halle steht. Ailingen bekommt endlich das, was schon seit Jahren versprochen ist, und in der Kernstadt kann trotzdem kein Gefühl des Zu-Kurz-Kommens aufkommen, weil dieses Vorgehen indirekt auch die Lösung der Kernstadtprobleme in Sachen Sporthalle näher bringt. Politisch elegant gelöst – oder zumindest politisch elegant verkauft.

Ebenfalls politisch elegant verkauft ist auch die staatliche Strompreisbremse, die uns Verbraucher bereits ab Januar entlasten könnte. Blöd nur, dass die Versorger just einige Wochen vor ihrer Einführung die Strompreise stark erhöhen. Die hohen Preise im Energieeinkauf zwingen sie dazu, teilen sie mit. Bleibt zu hoffen, dass die lokalen Versorger sich auch umgehend bei ihren Kunden melden, wenn die relevanten Preise wieder sinken.

Lea, Lotte, Gotthard – da lagen die Spießgesellen in puncto Open Air mit „Poppiges“ und „heimische Gefilde“ nicht völlig falsch. Dass ob dieser Nachricht keine Welle der Begeisterung durch die Redaktion gerollt ist, wird nicht alle verwundern. Dass es den Metropolen Markdorf, Meersburg und Salem gelingt, durchaus namhaftere Acts zu verpflichten, irgendwie schon. Aber: Immerhin geigt sich wieder was – nicht nur im, sondern auch vor dem GZH.

Eher am Vergeigen ist der Urenkel des Grafen Zeppelin. Wenn stimmt, was man hört, dann wird er auch vor dem OLG juristisch den Kürzeren ziehen. Dass er vom Ziel ablässt, die Zeppelin-Stiftung der Stadt zu entziehen, ist eher nicht zu erwarten.