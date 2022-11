Samstagskolumne aus Friedrichshafen: Hoffnung für die BOB?

Etwas Hoffnung gibt es wieder für die BOB. Nachdem man den ersten Schock über die neue, aus lokaler Sicht unfaire, Ausschreibung verdaut hat, schickte man diese Woche Rügen nach Stuttgart. Der Text scheint nämlich an einigen Stellen durchaus angreifbar. Dass große Anbieter im Vorteil sind, wenn es darum geht, Verkehre von Lindau bis Mannheim anzubieten, ist ohnehin klar. Aber wurden sie auch konkret bevorteilt, weil sie zum Beispiel ein Grundstück, das in der Ausschreibung gefordert wird, schon besitzen? Hier legt die BOB den Finger in die Wunde, und das ist gut so.

Dass der Kampf nicht aussichtslos ist und die Ausschreibung vielleicht wirklich nachgebessert werden muss, deutete Verkehrsminister Winfried Hermann im Landtag an. Hier musste er sich den kritischen Fragen der Abgeordneten zur Zukunft der BOB stellen. Die selben (An)fragen der Spießgesellen blieben bislang unbeantwortet. Schon Anfang nächster Woche gibt es Gespräche zwischen Verkehrsministerium und BOB. Zentrale Frage wird sein, ob die Strecke Ulm-Lindau als sogenanntes Unterlos ausgeschrieben wird. Die BOB könnte diese Strecke wohl zusammen mit einem Partner bedienen. Hoffentlich klappt das!

Papier ist geduldig. Alle Schutzvorschriften für Bäume an Baustelle nützen nichts, wenn sich niemand dran hält. Auch bei der Stadt selbst herrscht in diesem Punkt Verbesserungsbedarf, wie der beschädigte Baum an der Kita-Baustelle in Fischbach zeigt. Solange aus Unachtsamkeit, Planungsfehlern oder anderen Gründen Bäume gefährdet werden, die in langen Jahren herangewachsen sind, wirkt es hohl, wenn die Stadt auf der anderen Seite wiederum teure Maßnahmen realisiert, um Friedrichshafen ein grüneres Profil zu geben.

Wie ein altes Foto aus einer eingestaubten Erinnerungskiste wurde in der vergangenen Woche die Sicherheitsbefragung wieder hervorgekramt. Ergebnisse kursierten schon lange und die beschlossenen Maßnahmen waren auch keine Neuigkeit mehr. War das der Grund, dass zur offiziellen Bürgerinformationsveranstaltung gerade einmal etwa 20 Häfler erschienen? Oder gab es gar Bedenken, man könne auf dem Heimweg an der Uferpromenade unangenehmen Zeitgenossen begegnen? Immerhin soll zukünftig in solchen Fällen der kommunale Ordnungsdienst Abhilfe schaffen.

Und zum Schluss noch die Zahl der Woche: 78 Millionen Euro. So viel soll die Sanierung des Graf- Zeppelin-Hauses kosten. Also, ab jetzt. Mehr als 16 Millionen hat die Stadt ja schon für neue Lüftungsanlagen und die Tiefgarage ausgegeben.

Insgesamt kratzen wir also an den 100 Millionen. Da kann einem schon mal schwindelig werden. Spannend wird außerdem, für welche Variante man sich bei der Energieversorgung entscheidet: mit oder ohne Gas? Ein Schritt komplett weg vom fossilen Energieträger wäre jedenfalls mutig. Gerade, weil die andere Variante selbst in der aktuellen Situation als die sicherere Bank gilt.