Samstagskolumne aus Friedrichshafen: Fährt die BOB bald nicht mehr?

Das kam überraschend: Etwa einen Monat vor Fristende fehlten dem Bürgerbegehren zur Albert-Merglen-Schule noch Tausende Unterschriften. Bei einem ersten Zwischenstand Ende September sprachen die Verantwortlichen von läppischen 700 Unterzeichnern – nur um vier Wochen später bei der endgültigen Abgabe mehr als das Zehnfache vorzuweisen. Die Zahl ist durchaus beeindruckend und trägt dazu bei, dass es jetzt spannend wird: Kommt es wirklich zu einem Bürgerentscheid und können die Gegner des Schulstandorts am Friedhof dann nochmals Massen für ihre Sache mobilisieren?

Oder geht der Gemeinderat gar eine Abkürzung? Schließlich könnte er jetzt die im Bürgerentscheid verlangte Maßnahme, also den Neubau am bisherigen Standort, einfach beschließen. Was natürlich Zeit (und gegebenenfalls auch Ärger) sparen würde. Dazu müssten sich die, zugegeben recht knappen, Mehrheitsverhältnisse im Gremium natürlich noch mal ändern. Die Spießgesellen sind gespannt, wie es weitergeht – und wann bei dem drängenden Thema endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden.

Das Aus für die BOB wäre bitter für die Region. Sie fährt nicht nur zuverlässig seit 30 Jahren zwischen Aulendorf und Friedrichshafen hin und her und bedient die kleinen Bahnhöfe, sie bedeutet auch ein Stück Identität für die Region. „Unser blaues Bähnle“ ist jedem ein Begriff. Die Spießgesellen fragen sich nun – genau wie die BOB –, was Verkehrsminister Winfried Hermann eigentlich gemeint hat, als er beim Festakt zum 25-Jährigen der regionalen Bahn eine „faire Chance“ bei den neuen Ausschreibungen versprach. Die einzige Chance scheint ja zu sein, sich Partner für eine Bewerbung als Bietergemeinschaft zu suchen. Wer das sein soll und ob eine solche Gemeinschaft konkurrenzfähig sein kann, ist derzeit völlig unklar. So viel zur fairen Chance.

„Wetten, dass..?“ kommt wieder nach Friedrichshafen und die Stars geben sich hoffentlich nicht nur die imaginäre Klinke in die Hand, sondern bleiben auch ein bisschen zum Plaudern auf Thomas Gottschalks Sofa. Robbie Williams, Herbert Grönemeyer und, und, und – die Namen dürften dieses Mal so groß und berühmt sein, dass sie der etwas alternden Moderations-Powerlocke „Thommy“ hoffentlich auch an alle in den Sinn kommen, wenn er sie anspricht. Warum wir uns da Sorgen machen? Nun ja, wer die Ausgabe der Kultsendung in 2021 gesehen hat, wird sich vielleicht an den peinlichen Moment erinnern, als Gottschalk den Namen der Schauspielerin und Wettpatin Svenja Jung vergaß. Tröstlich: Sollte ihm das bei „unserer“ Giulia Gwinn auch passieren, dürften im Publikum jede Menge versierte Häfler Souffleure und Souffleusen sitzen.