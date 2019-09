„Sammeln nur Beiwerk - Vermeiden steht an erster Stelle“

20 000 Teilnehmer von der Schweiz bis in die Niederlande haben am Samstag die Ufer des Rheins gesäubert. „Rhine-Clean-Up“ heißt die Aktion, die Menschen entlang des Rheins zum großen Saubermachen zusammenbrachte. Auch in Friedrichshafen wurde zum zweiten Mal im Ramen des „Rhine-Clean-Up“ gesammelt. 85 Teilnehmer sammelten über 400 Kilogramm Müll entlang des Seeufers und im Riedlepark.

Veranstalter Thomas Henne zeigte sich erfreut, dass die Teilnehmerzahl im Vergleich zum Vorjahr leicht gesteigert werden konnte und sich vor allem so viele Einzelpersonen angesprochen gefühlt hätten.

Unterstützt wurde die Aktion von Greenpeace, United Parcel Service und der Stadt Friedrichshafen, die Säcke, Müllgreifer und Handschuhe zur Verfügung stellte. United Parcel Service war mit 17 Helfern dabei und brachte den Müll mit zwei Fahrzeugen von den dezentralen Sammelstellen an den Hinteren Hafen. Dort wurde der Müll sortiert und gewogen. „Wir sind ein Logistikunternehmen, da ist das doch klar, dass wir die Transportaufgaben übernehmen“, sagte Jürgen Schäfer, der bei der Sammelaktion von seiner Enkelin Sofia unterstützt wurde.

Und die Transporter von UPS wurden gebraucht: Alte Mikrowellen, Eisenstangen, Plakate und zwei Fahrräder zählten zu den sperrigsten Funden der Sammler. Bei der Menge des gefundenen Mülls fiel es den Helfern schwer zu glauben, dass die letzte Clean-Up Aktion in Friedrichshafen erst im Frühling stattgefunden hat. Vor allem „Snack-Müll“ sammelte Sanne Weber entlang der Rotach. Einwegverpackungen, Plastikflaschen und Zigarettenstummel landeten in ihrem Sammelbehälter. „Ich sammle seit 20 Jahren und hatte über diesen Zeitraum das Gefühl, dass es immer schlimmer geworden ist, mit dem Müll in der Natur“, sagt sie. Erst im Laufe des letzten Jahres hätte sich langsam etwas getan – die permanente Medienpräsenz des Umwelt-Themas zeige vielleicht ja doch langsam Wirkung, hofft sie.

Stammtisch am 27. September

Mit dem Sammeln alleine sei es allerdings nicht getan, betone Veranstalter Thomas Henne. „Das Vermeiden von Müll muss an erster Stelle stehen, alles andere ist nur Beiwerk“, sagt er. Der Müllsammelaktion war eine von den Grünen initiierte „Woche des Plastikfastens“ vorausgegangen. Die Aktion soll weitergehen, inzwischen wurde ein Blog zum Thema Plastikfasten gestartet und für den 27. September ist ein erster Stammtisch geplant, bei dem Interessierte die Gelegenheit bekommen sollen, sich über das Thema auszutauschen.

Das sich etwas tun muss, waren sich alle Helfer einig. „Wir können uns schlecht über den Müll in den Weltmeeren beschweren, wenn wir nicht mal den Müll aus der Rotach kriegen“, sag Sanne Weber.