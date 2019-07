Samba, Hip Hop und Yoga mit ein bisschen Zirkus

Rund 60 Schüler haben am Kultur- und Sporttag der Ludwig-Dürr-Schule in der Mehrzweckhalle ihren Eltern, Großeltern, Geschwistern, Mitschülern und Lehrern demonstriert, was sie in den von der Schule angebotenen AGs gelernt und eingeübt haben. Als Ehrengäste kamen Besucher aus der Friedrichshafener Partnerstadt Po-lozk, heißt es in einem Schreiben der Schule.

In der Sporthalle der Ludwig-Dürr-Schule musizierten, tanzten, jonglierten und turnten fröhliche Kinder verschiedener Kulturen gemeinsam mit Freude und Hingabe. Eröffnet wurde der Kultur- und Sporttag von der Grundschulband. Die beiden Flöten-AGs und die Bläserklasse ergänzten das musikalische Programm. Anschließend tanzte sich die Samba-AG und die Hip-Hop-AG in die Herzen der Zuschauer. Die Yoga-AG zeigte Übungen, die zu einer inneren Ausgeglichenheit führen können und die Zirkus-AG hatte ein dreißigminütiges Programm mit vielseitigen Kunststücken vorbereitet.

Geschicklichkeit und auch eine Portion Mut waren beim Balancieren auf Kugeln und Rollen, beim Turnen am Ring und am Tuch und beim Fahren mit Einrädern und Waveboards zu sehen.