Salon Rouge spricht über Zukunft des Klinikums

Im Salon Rouge, der Diskussionsrunde des SPD-Ortsvereins, hat Franz Klöckner über die Zukunft des Medizin Campus Bodensee (MCB) mit den Standorten in Friedrichshafen und Tettnang gesprochen. Franz Klöckner ist Geschäftsführer des Medizin Campus Bodensee und damit der Vorsitzende des Direktoriums des MCB. Von der Veranstaltung berichtet der SPD-Ortsverein in einem Presseschreiben.

In seinem Impulsvortrag sprach er zunächst über die allgemein bekannten Probleme der Kliniken. Seit circa 20 Jahren sei in Deutschland ein Krankenhaussterben festzustellen. Und auch in der näheren Umgebung mussten einige Kliniken, wie zum Beispiel in Radolfzell oder in Weingarten schließen. Hinzu kamen in den vergangenen Jahren die Personalnot und der Fachkräftemangel, die den Krankenhäusern erheblich zusetzten. Gleichzeitig zähle das deutsche Gesundheitssystem zu den Besten weltweit. Klöckner stellte fest, dass inzwischen doppelt so viele Fälle wie noch vor einigen Jahren in den Krankenhäusern versorgt werden und gleichzeitig die Verweildauer bei nur noch fünf Tagen liege.

Franz Klöckner sprach sich sehr deutlich für den Erhalt des Krankenhauses in Tettnang aus. Eine Schließung dieses Standortes sei zu kurz gedacht und würde die Versorgung vor Ort gefährden. In Tettnang werden beispielsweise 1200 Geburten pro Jahr durchgeführt. Diese Versorgungslücke müsse dann geschlossen werden. Wie dies gelingen solle, konnte ihm bisher leider niemand beantworten.

Der Ansicht Klöckners nach hätten beide Standorte, in Friedrichshafen wie in Tettnang, eine Daseinsberechtigung. Vorstellbar wäre dabei beispielsweise eine Trennung der Schwerpunkte. In Tettnang könnte ein Gynäkologie- und Primärversorgungszentrums sein, Friedrichshafen hingegen eine Einrichtung, die sich um die schwere und elektive Medizin kümmert. Sinnvoll wäre dies, da es in Friedrichshafen bereits ein hohes Leistungsangebot in den Bereichen Reflux-Chirurgie, Kardiologie und Neurologie gebe.

Von Gemeinderat Matthias Eckmann wurde Klöckner schließlich nach seinen Wünschen gefragt. Klöckner antwortete darauf mit seiner offenen und direkten Art, der Kreistag solle den Medizin Campus Bodensee stärker mitfinanzieren und vom Gemeinderat und der Stadt Friedrichshafen wünsche er sich auch weiterhin eine offene und gute Kommunikation – so wie sie bisher auch schon stattgefunden habe. Und schließlich formulierte er einen Neubau des Krankenhauses in Friedrichshafen – inzwischen auch ein Sanierungsfall – als Bitte.