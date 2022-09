Salon Rouge spricht über das Zweckentfremdungsverbot

Die SPD Friedrichshafen lädt für Dienstag, 20. September, um 19 Uhr zum Salon Rouge mit dem Thema „Zweckentfremdungsverbot – Fluch oder Segen?“ ein. Nach der Abstimmung im Gemeinderat über eine Zweckentfremdungssatzung, welche 18 zu 18 Stimmen ausging, werden in der Diskussionsrunde Vor- und Nachteile dieses Instruments besucht. Eine erneute Abstimmung über die Satzung ist für die Zeit nach der Sommerpause angesetzt, der Gemeinderat wird sich also bald wieder damit befassen müssen, teitlt die SPD in einem Schreiben mit.

Der Ortsverein Friedrichshafen hat Erfahrungen aus den Städten Konstanz und Überlingen eingeholt, welche bereits eine Zweckentfremdungssatzung eingeführt haben. Als Referentin wird Claudia Büchelmaier aus Konstanz zu Besuch sein. Sie ist Teil des Vorstandes des Mieterbundes, SPD-Mitglied und erfahren im Umgang mit der Zweckentfremdungssatzung. Der Salon Rouge findet im Café des GPZ, Paulinenstraße 12, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.