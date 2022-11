Salon Rouge macht sich Gedanken zur Energieversorgung der Stadt

Die Energiekrise ist täglich in den Nachrichten und jeder ist davon betroffen. Doch wie sieht die Situation für die Stadt Friedrichshafen aus? Kommen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und die Kommune insgesamt gut durch den Winter?

Im nächsten Salon Rouge wird das Thema „Wie sieht es mit der Energieversorgung in Friedrichshafen aus? Kommen wir gut durch den Winter?“ diskutiert. Dabei gibt Niclas Labsch vom Stadtwerk am See eine Zusammenfassung zur aktuellen Energiekrise.

Der Salon Rouge findet am Dienstag, 15. November, um 19 Uhr im Café des GPZ (Paulinenstraße) statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.