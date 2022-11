Salon Rouge diskutierte über Arbeitswelt 5.0

Der Salon Rouge der Häfler SPD im Oktober beschäftigte sich unter dem Titel „Arbeitswelt 5.0 – wie verändert sich unser Arbeitsleben?“ mit der Arbeit in der Zukunft. Frederic Striegler, zweiter Geschäftsführer der IG Metall Friedrichshafen-Oberschwaben, startete mit einem Blick auf die Krisenjahre seit 2019 und deren Auswirkungen auf das Arbeitsleben. Für Striegler hatte vor allem die Corona-Pandemie hohes Potenzial, das Arbeitsleben umzukrempeln und nachhaltig, wie er meint, negativ zu verändern.

Die sich anschließenden Krisen wie der globale Bruch der Lieferketten, der zu erheblichen Störungen und zum teilweise Totalausfall von Produktionen führt, oder der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine, der Ausfall von russischem Gas und letztlich eine toxische Energiekrise werden die Arbeitswelt seiner Meinung nach sehr verändern.

Die Corona-Pandemie brachte die metallverarbeitenden Betriebe Südwürttembergs schnell und nachhaltig an Grenzen der Belastbarkeit, so der Gewerkschafter. Interessant war für Striegler dabei zu beobachten, dass vor allem die vielen kleinteiligen Umstrukturierungen nicht vorhersehbare Auswirkungen auf den Arbeitsalltag hatten.

Er erinnerte an die zunehmende Verunsicherung vieler in der Pandemie, durch die Vielzahl der geführten Diskussionen auf allen gesellschaftlich relevanten Ebenen, in denen durchaus über einschneidende Eingriffe bis hin zu möglichen Betriebsschließungen gesprochen wurde. Für Frederic Striegler sind ausgleichende Gehaltsaufstockungen, Kurzarbeitergeld oder die Möglichkeiten im Homeoffice zu arbeiten, der richtige Weg.

In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass sich die Welt in einem zivilgesellschaftlichen und technolgischen Transformationsprozess befinden, dessen weitreichende Auswirkungen nicht nur die Arbeitswelten von Millionen Menschen auf der Welt drastisch verändern, sondern auch zu gewaltigen weltweiten Umstrukturierungen des Wirtschaftslebens führen wird, schreibt die SPD in ihrer Pressemitteilung.

Der enorm zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz und anderen digitalen Techniken wird dominant werden und uns zu erheblichen Anstrengungen in Qualifikation und Ausbildung zwingen, um den steigenden Erfordernissen zu bestehen, so die SPD.

Der „Salon Rouge“ ist eine Diskussionsrunde des Ortsvereins der SPD Friedrichshafen zu aktuellen Themen. Der nächste Salon Rouge mit dem Thema Fragen „Wie sieht es mit der Energieversorgung in Friedrichshafen aus? Kommen wir gut durch den Winter?“ findet am Dienstag, 15. November, um 19 Uhr im Café des GPZ in der Paulinenstraße 12 in Friedrichshafen statt.