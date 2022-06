Salon Rouge diskutiert über Lernorte für Kinder

Der Salon Rouge der SPD-Ortsvereis beschäftigt sich im Juni mit dem Thema „Welchen Lernort haben unsere Schülerinnen und Schüler verdient?“ Die Diskussion am 26. Juni führen will die SPD am Beispiel der Albert-Merglen-Schule. Einen kurzen Input werden die Vertreter der SPD im Kultur- und Sozialausschuss, Werner Nuber und Matthias Eckmann, geben.

In der Presseankündigung der SPD heißt es: „In der kommenden Sitzungsrunde des Gemeinderates steht die Entscheidung über den künftigen Standort der Albert-Merglen-Schule auf der Tagesordnung. In der öffentlichen Diskussion stehen aktuell vor allem zwei Optionen: Ein Neubau am jetzigen Standort in der Heinrich-Heine-Straße und ein neuer Standort auf der nahegelegenen Erweiterungsfläche des Friedhofs.“ Ob es auch andere Optionen gibt und wie Klimaschutz und gute Bildung zusammen gehen kann, will der Salon Rouge angeregt diskutieren. Der Salon Rouge findet am 26. Juni um 19 Uhr im Café des GPZ (Paulinenstraße 12) statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.