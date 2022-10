Saisoneröffnung mit Testspiel – Häfler Profivolleyballer präsentieren sich den Fans

Eine Woche vor dem Ligaauftakt in Berlin lädt der VfB Friedrichshafen die eigenen Anhänger zur Saisoneröffnung ein. Das fannahe Event am Samstag beginnt um 16.30 Uhr und findet in der Sporthalle am Berufsschulzentrum in Friedrichshafen statt. Die Verantwortlichen des Clubs wollen das neue Team vorstellen: Es gibt die Möglichkeit für Fotos mit den Profivolleyballern sowie ab 17 Uhr ein VfB-internes Testspiel.

Die Fans sind ausdrücklich eingeladen, sich die Partie anzusehen, wie VfB-Geschäftsführer Thilo Späth-Westerholt betont: „Das ist sozusagen unsere Mannschaftspräsentation, in diesem Jahr eben in einer etwas anderen Form als gewohnt.“ Neben der Chance, Fotos mit den Häflern Volleyballer zu machen, bietet der Verein vor Ort auch Essen und Getränke an. „Wir hätten gern alles ein wenig langfristiger geplant, was aufgrund der Hallenthematik aber schwierig war“, sagt Späth-Westerholt. „Wir hoffen aber, dass viele Fans und Volleyballinteressierte dieses tolle Angebot annehmen.“

VfB-Cheftrainer begrüßt öffentliches Trainingsspiel

Aufgrund der Corona-Pandemie und der schwierigen Hallensituation war über zwei Jahre kein Spiel der Profis in Friedrichshafen vor Zuschauern möglich. VfB-Cheftrainer Mark Lebedew freut sich, dass sich das an diesem Samstag nun ändert. „Die Fans können sehen, was sie in dieser Saison erwartet und für uns ist es eine tolle Abwechslung in unserem Trainingsalltag und wir können ein paar Sachen ausprobieren.“

Dass die Saisoneröffnung am Samstag möglich ist, hat einen unschönen Hintergrund. Der Auftaktgegner United Volleys Frankfurt hat keine Lizenz für die neue Runde erhalten, weshalb die Häfler erst am Sonntag, 16. Oktober, und somit eine Woche später sals ihre Konkurrenten in der Bundesliga loslegen. „Mit dieser Situation kann kein Volleyballfan in Deutschland glücklich sein, aber wir müssen es so akzeptieren“, wird Späth-Westerholt in der VfB-Mitteilung zitiert.

Die Friedrichshafener sehen das interne Testspiel vor Fans durchaus als Härtetest an. „Wir haben einen breiten Kader, der sich auch gegenseitig fordern kann“, erklärt Späth-Westerholt. „Außerdem gibt es uns die Möglichkeit, den Fans die Mannschaft aus der Nähe zu präsentieren.“ Parkplätze am Berufsschulzentrum stehen genügend zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. Alle Dauerkartenkunden haben die Möglichkeit, sich am Samstag ihre Dauerkarten abzuholen. Zusätzlich wird auch der Häfler Fanshop mit den neuen Trikots vor Ort sein.