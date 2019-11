„Sag einfach deutlich: Krieg, nein Danke“, zitierte die Schülerin der Droste-Hülshoff-Schule, Nina Rieder, bei der Gedenkfeier zu Ehren der Kriegstoten die Autorin Heidrun Gemähling, und die Reservistenkameraden Daniel Bröske und Stefan Hestermann bezogen in ihr Totengedenken auch die Opfer von Rassismus ein. In einer würdigen Feier begrüßte die Ortsvorsitzende des VDK, Esther Stolz, am Volkstrauertag die Gekommenen, und dankte besonders dem Stadtorchester und dem Philharmonischen Chor für die musikalische Umrahmung.

„In Memoriam“ von Robert van Beringen spielte das Stadtorchester unter der Leitung von Musikdirektor Pietro Sarno, ehe Esther Stolz Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dessen Worten „Frieden macht Mut“ zitierte und die Friedensarbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge als „von unschätzbarem Wert“ bezeichnete. Das Spiritual „Where you there when they crucified my Lord“ sang der Philharmonische Chor unter der Leitung von Musikdirektor Joachim Trost, und musste dabei gegen das Glockengeläut von St. Canisius bestehen.

„Einige von Ihnen, die heute hierhergekommen sind, können sich vielleicht noch erinnern an den Krieg, an Angst, Hunger, vielleicht auch an die Bombennächte hier in unserer Stadt“, sagte Erster Bürgermeister Stefan Köhler. Denn vor 75 Jahren erreichte der Krieg mit den alliierten Fliegerangriffen massiv auch Friedrichshafen. Zwischen Sommer 1943 und Februar 1945 war Friedrichshafen insgesamt elf Mal das Ziel von Luftangriffen. Dabei fanden zwischen 671 und etwa 900 Menschen den Tod. Es waren in erster Linie Zivilisten, die diesen Angriffen zum Opfer fielen. Aber auch Schülersoldaten, wie die 23 sogenannten Flakhelfer, die beim Tagangriff der US Army Airforces am 3. August 1944 in Schnetzenhausen starben. Und, so Köhler, es waren vor allem Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge, die ihr Leben lassen mussten.

Informationstafeln auf Friedhof

Noch in diesem Jahr, kündigte der Bürgermeister an, „werden wir auf dem Hauptfriedhof in Friedrichshafen an den Ehrenfeldern 19 und 32 Informationstafeln einweihen, die es erlauben, sich detaillierter mit den Hintergründen, aber auch Einzelschicksalen der hier Bestatteten auseinanderzusetzen“. So soll es auf dem Ehrenfeld 19, auf dem überwiegend Fremd- und Zwangsarbeiter aus westeuropäischen Ländern, aber auch einheimische Luftkriegsopfer bestattet sind, Erklärungen zum Luftkrieg, zur Entstehung der Anlage und zu Einzelschicksalen von Betroffenen geben. Auf dem Ehrenfeld 32, auf dem Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene aus der Sowjetunion bestattet sind, werden Tafeln mit ihren Namen und ihren Geburts- und Sterbedaten errichtet. Damit wird auch der Häfler Friedhof zu einem Gedenk- und Lernort.

Heute habe man sich an einem anderen Gedenkort versammelt: Am Kriegerdenkmal in den Uferanlagen. „Es ist ungewöhnlich, dass es ein Krieger- und kein Gefallenendenkmal ist und es ist ungewöhnlich, dass es auf einem öffentlichen Platz, mitten in der Stadt und nicht auf einem Friedhof steht“, bemerkte Köhler. Das Kriegerdenkmal wurde 1930 hier aufgestellt und es atmet den Geist seiner Zeit. Der zu sehende Krieger ist angeschlagen, aber er macht sich wieder bereit für den Kampf. Er verkörpert die Geisteshaltung in Deutschland zwischen den beiden Kriegen und nach dem Versailler Vertrag.

„Die Opfer, die wir heute betrauern, sind Opfer eines Krieges, der von einem menschenverachtenden und verbrecherischen nationalsozialistischen Regime angezettelt wurde. Lassen Sie uns heute neben den Opfern unter den Soldaten und der Luftangriffe auch derer der nationalsozialistischen Ideologie gedenken, in deren Folge Menschen aus der Mitte unserer Stadt ermordet wurden, weil sie jüdisch waren oder Widerstand geleistet haben“, bat der Erste Bürgermeister. Und auch den zehn Millionen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg ihr Leben verloren, darunter zwei Millionen deutsche.

Lob für den VDK

Köhler lobte den Ende 1919 gegründeten Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge für seine Arbeit. Heute pflegt der VDK die Gräber von 2,7 Millionen Kriegstoten auf 833 ausländischen Kriegsgräberstätten in 46 Staaten. Er hilft bis heute Angehörigen bei der Suche und Identifikation von Kriegstoten und er bietet jährlich Tausenden von jungen Menschen internationale Jugendbegegnungen und Workcamps an, dankte er dem VDK für dessen vielfältige Aktivitäten für Versöhnung und Frieden. Sein Lob galt auch den kommunalen Initiativen wie Städtepartnerschaften, einer Art Völkerverständigung von unten. „Es stimmt mich froh, dass wir in Friedrichshafen lebendige Städtepartnerschaften mit Ländern pflegen, die früher als Alliierte Feinde waren, betonte er. Für alle, die heute 74 Jahre oder jünger sind, sei es ein unglaubliches Privileg, eine so lange Zeit des Friedens und der Sicherheit erfahren zu dürfen. Ein Privileg, das auch Verantwortung mit sich bringe. „Verantwortung für diejenigen, die vor Krieg und Gewalt fliehen müssen. Verantwortung, denen entgegenzutreten, die Menschen anderer Herkunft, Religion oder Hautfarbe abwerten. Verantwortung dafür, sich für ein gelingendes Miteinander in Europa einzusetzen und dafür, Ressentiments, Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus und Rachegefühlen keinen Raum zu geben“. Köhler schloss mit einem Zitat des Philosophen Spinoza, der einmal sagte: „Friede ist nicht Abwesenheit von Krieg. Friede ist eine Tugend, eine Geisteshaltung, eine Neigung zu Güte, Vertrauen und Gerechtigkeit“.

Unter den Klängen des Stadtorchesters vom guten Kameraden wurden am Kriegerdenkmal Kränze niedergelegt, schloss mit dem Lied „Lebewohl“ des Stadtorchesters sowie J.S. Bachs „Befiehl du deine Wege“ vom Philharmonischen Chor die Gedenkfeier, ehe Esther Stolz den Soldaten der Stauffer-Kaserne in Pfullendorf für die Haus- und Straßensammlung dankte, dem DRK und VDK für deren Unterstützung und der Stadt für eine großzügige Spende zum 100. Geburtstag.