Auch der Häfler Sängerbund kämpft mit der Corona-Pandemie. „Die Pandemie hat unser Leben verändert“, schreibt der Sängerbund ine iner Pressemitteilung. Doch dank der Vorsichtsmaßnahmen sei Friedrichshafen vor dem Schlimmsten bewahrt worden. Die Vereine mussten aber eine lange Durststrecke hinnehmen. Nun dürfe man unter Auflagen zwar wieder proben, aber auch der Sängerbund habe finanzielle Verluste hinnehmen müssen. Dennoch sind die Sänger wieder mit Eifer bei der Sache, wie auch das jüngste Mitglied des Vereins, Angelina (28 Jahre) schreibt. Auf dem Häfler Schlemmermarkt am 15. August wirbt sie für den Chor.

Seit zwei Jahren ist Angelina jetzt „stolzes Mitglied des Sängerbundes und das nicht nur, weil ich das Küken bin“, schreibt sie. Es mache viel Spaß, Lieder zu proben, Texte zu lernen und auch mal alte Lieder wie „Auf, auf zum fröhlichen Jagen“ zu singen. Junge Sänger lernen von den Alten – und umgekehrt, was den Chor laut der 28-Jährigen „besonders einzigartig“ macht. Ihr Wunsch: mehr Sänger in ihrem Alter. „Ich lade euch deshalb zu einem „Meet & Greet" am 15. August ab 9 Uhr auf dem Schlemmermarkt ein. Wir werden dort leckeren Kuchen verkaufen. In Zukunft bieten wir auch regelmäßig öffentliche Proben mit Sektempfang an.“