Wie geplant fand am 4. April die 103. Jahreshauptversammlung des Sängerbund Friedrichshafen e.V. statt. Die Vorstandschaft wurde nach den Berichten entlastet. Neu gewählt wurden die stellvertretende Kassiererin Monika Krug und die Schriftführerin Lieselotte Rechtsteiner. Der Chorleiter Wilhelm Brommer, der seit Januar die Proben leitet, stellte sich noch einmal allen Anwesenden vor. Für die Shantys vom Shanty Chor Graf Zeppelin wird noch eine Lösung gesucht. Sie können seit den Sommerferien 2021 wegen Mangel an Männern und fehlendem Chorleiter nicht mehr proben, stehen jedoch in den Startlöchern.

Hier ein erneuter Aufruf: Wer gerne singt, ist jederzeit herzlich willkommen! Kontakt und Informationen auf unserer Website: www.saengerbund-friedrichshafen.de