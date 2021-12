Sängerbund Friedrichshafen e.V.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einer kleinen vorgezogenen Weihnachtsfeier wurde Eberhard Graf verabschiedet. Er leitete fast 30 Jahre den gemischten Chor des Sängerbunds. 1992 zählte der Verein 57 aktive Mitglieder, davon waren 29 Männer!!! Heute ist die Anzahl beträchtlich gesunken, aber die Lust und Freude am Chorgesang ist ungebrochen. Mit Bravour und vollem Einsatz wurde 2019 das 100jährige Jubiläum mit einem glanzvollen Konzert gefeiert.

Eberhard Graf leitete die Proben und Chortage mit großem musikalischem Können, viel Witz und Charme. In der Zeit, als die Proben wegen Corona nicht möglich waren, bot er Online-Probestunden an, was für viele Sänger/innen eine gute Lösung war. Auch, wenn es hieß, alleine vor dem Bildschirm zu singen, half es, vieles schon Bekanntes zu vertiefen und sogar Neues zu lernen. Der Chor lässt ihn mit Wehmut und vielen guten Wünschen in seine Zukunft ziehen.

Während der kleinen Feier wurden Inge Heitele für 40 Jahre und Lieselotte Rechtsteiner für 10 Jahre Chorgesang geehrt.

Mit dem Dirigenten Wilhelm Brommer startet der Sängerbund im nächsten Jahr neu durch. Das Angebot zum Reinschnuppern, Mitsingen und Kennenlernen wird, soweit die Bedingungen es zulassen, 2022 wieder möglich sein.

Der Chor freut sich über Menschen, die sich trauen, etwas Neues zu wagen! Wer gerne unter der Dusche oder im Auto singt, ist bei uns genau richtig. Gesang in der Gemeinschaft bringt Freude, neue Bekanntschaften, ist musikalisches Gehirnjogging und eine Dosis Glückshormone gibt es gratis dazu! Notenkenntnisse sind nicht erforderlich, beim Reinschnuppern entstehen keinerlei Verpflichtungen. Worauf warten Sie noch?

Weitere Informationen unter saengerbund-friedrichshafen.de