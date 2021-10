Sachschaden ist am Donnerstag gegen 10.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ailinger Straße in Friedrichshafen entstanden.

Der 72-jährige Unfallverursacher fuhr laut Polizei mit seinem Fiat 500 rückwärts von einem Parkplatz auf die Straße und übersah dabei den Hyundai einer gleichalten Fahrerin, die in Richtung Stadtkern unterwegs war. Infolge des Zusammenstoßes entstand am Fiat etwa 2000 Euro, am Hyundai rund 3000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde niemand.