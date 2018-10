Durch das Aufmalen von Graffiti an einem Einkaufsmarkt in der Rheinstraße verursachte ein unbekannter Täter im Zeitraum von Donnerstag, 19.20 Uhr bis Freitag, 9 Uhr, einen Schaden in Höhe von rund 3500 Euro. Personen, die irgendwelche Hinweise zu dem unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541 / 70 10 zu melden.