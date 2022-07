Sabrina Rieser ist die 50 000ste Besucherin im Strandbad

Der heiße Sommer in diesem Jahr bescherte dem Strandbad bereits 50 000 Badegäste. Im gleichen Zeitraum 2021 waren es nur 28 000 Besucherinnen und Besucher. Als 50 000ste Besucherin begrüßten Bürgermeister Andreas Köster und Betriebsleiter Theo Schlegel Sabrina Rieser aus Jettenhausen mit einem Blumenstrauß und einem Gutschein über 50 Euro.

Sabrina Rieser ist regelmäßig Gast im Strandbad und nutzte auch an diesem Tag das Bad für eine Abkühlung und als Vorbereitung für einen Triathlon. „Schon als Kind war ich regelmäßig im Strandbad zum Schwimmen. Das hat sich bis heute nicht geändert. Ich bin also Stammkunde. Wenn es möglich ist, liege ich immer am gleichen Platz auf der Liegewiese direkt am Wasser. Ich freue mich sehr über den Gutschein“, so Rieser. Mit dem Gutschein kann Rieser auch das Frei- und Seebad Fischbach, das Wellenfreibad und das Sportbad besuchen.