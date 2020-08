Sabine Manusch dolmetscht Gespräche zwischen Patienten und Mitarbeitern des Klinikums Friedrichshafen

Arabisch, bosnisch, griechisch, mazedonisch, norwegisch, russisch, thailändisch, ungarisch… für 20 verschiedene Muttersprachen gibt es im Klinikum Friedrichshafen Dolmetscher – dahinter stecken keine professionellen Übersetzer, sondern Mitarbeitende in den verschiedenen Bereichen aus den verschiedenen Ländern der Welt, heißt es in der Pressemitteilung. Sie alle stehen zur Verfügung, wenn es mit der Verständigung zwischen Patienten oder Angehörigen und Ärzten oder Pflegekräften holpert.

Sabine Manusch gehört auch zu diesen Dolmetschern, obwohl sie in Friedrichshafen aufgewachsen ist und ihre Mutter-, oder besser, Groß-Muttersprache deutsch ist. Die Sekretärin der Geriatrischen Rehabilitationsklinik wird immer dann gerufen, wenn ein gehörloser Patient und Angehöriger eines Patienten im Haus ist. „Das kommt gar nicht so selten vor“, erzählt sie und erinnert sich zum Beispiel an eine gehörlose Frau, die ihr Kind zu einer Operation ins Klinikum in Friedrichshafen begleitete oder einen älteren Patienten bei dem es darum ging, ob eine geriatrische Rehabilitation im Klinikum machbar wäre.

Sabine Manusch ist als Einzelkind bei ihren gehörlosen Eltern aufgewachsen und hat Gebärden gelernt, bevor sie sprechen konnte. Dafür waren dann Ende der 1960er-Jahre ihre Großeltern zuständig – ein nicht ganz unkritisches Arrangement, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Schlussendlich konnte sich die Familie aber auf einen Modus einigen und die kleine Sabine lernte sowohl sprechen und erweiterte auch ihren Gebärden-Wortschatz.

Auch wenn es auf der Hand gelegen hätte, Sabine Manusch ist keine Gebärden-Dolmetscherin geworden, sondern Medizinische Fachangestellte. Seit 2005 arbeitet sie im Klinikum Friedrichshafen und weiß, worauf es ankommt, wenn man sich mit Gehörlosen unterhalten will oder muss und keine Gebärden beherrscht: anschauen und langsam sprechen. Schwierig für viele, vor allem seit im Krankenhaus Mitarbeitende überall einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Der erschwert die Verständigung maßgeblich und erzwingt gelegentliche Ausnahmen. Dass die Gebärdensprache international ist, gefällt Sabine Manusch – selbst wenn ein gehörloser Patient aus einem fernen Land kommen würde, könnte sie dolmetschen.