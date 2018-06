S/M-Schiff: Fetischfans treffen am Samstag auf Fußballfans

Das als „Lack- und Lederschiff“ bekannte „Torture Ship“ legt am Samstagabend wieder in Friedrichshafen ab. Wie jedes Jahr werden Hunderte Zuschauer erwartet, die zuvor das Schaulaufen der Fetischfans in fantasievollen oder skurrilen Kostümen an der Uferpromenade von Friedrichshafen verfolgen.

Dieses Jahr trifft die Veranstaltung allerdings mit anderen, publikumsstarken Veranstaltungen zur gleichen Zeit zusammen. So finden am Wochenende auch die Beachdays an der Uferpromenade statt und um 20 Uhr ist die WM-Begegnung Deutschland-Schweden angesetzt, die an der Promenade per Public Viewing übertragen wird. Ungewöhnliche Zusammentreffen sind damit am Samstagabend in Friedrichshafen programmiert.

Das Lack- und Lederschiff legt planmäßig um 19 Uhr in Friedrichshafen ab und verkehrt dann zwischen Friedrichshafen und Konstanz. Schon am Nachmittag sind die Gäste in ihren Kostümen in der Regel in der Stadt zu sehen.

Die „Fetischparty auf hoher See“ endet offiziell in den frühen Morgenstunden. Das Schiff hat vor wenigen Jahren für heftige Debatten am See gesorgt, sollte wegen vermeintlichem Sex an Bord sogar verboten werden. Doch nach Auflagen gilt die Veranstaltung nun als regelkonform.