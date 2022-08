S-Bahn-Initiative erhofft sich Nachfolge-Ticket

Nach nun mehr als zwei Monaten Erfahrungen mit dem Neun-Euro-Ticket zieht die Initiative Bodensee-S-Bahn (IBSB) ein positives Zwischenfazit. Das Ticket biete aus vielen Perspektiven einen absoluten Gewinn vor allem für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in Deutschland, heißt es in einer Pressemitteilung, Die Vorteile seien die einfache Buchung, der günstige Preis im Vergleich zum Straßenverkehr, die absolute Flexibilität bei der Wahl der öffentlichen Verkehrsmittel und auch die Entlastung der Kontrolleure und nicht zuletzt der Gerichte, die sich mit Schwarzfahrern befassen müssten.

Nur Vorzüge listet die IBSB bei der Bewertung des Neun-Euro-Tickets auf. Es gelte in ganz Deutschland für den ÖPNV, ohne dass die Nutzer auf Tarifgrenzen und Geltungsbereiche achten müssen. Zudem sei die Buchung sehr einfach. Niemand müsse beim Umsteigen zu einem Fahrkartenautomaten gehen, sich mit der oft komplizierten Bedienung befassen, die mitunter so lange daurere, dass der Anschlusszug verpasst werde. Diese Einfachheit sei für viele Menschen entscheidend, um reibungslos auf den öffentlichen Verkehr umsteigen zu können. Tarifkomplexität wirke immer abschreckend.

Nicht zu unterschätzen seien die Auswirkung auf die Kontrollvorgänge. Da die Anzahl an Schwarzfahrern nach Einschätzung der IBSB massiv zurückgegangen sei, könnten sich die Zugführer um andere wichtigen Aufgaben kümmern, und die Polizei müsse nicht mehr so oft an die Züge kommen, um Schwarzfahrer in Empfang zu nehmen. Auch für Strafverfolgung und Justiz könne das Ticket eine große Entlastung bedeuten.

Erstmals existiere ein Angebot, das wirklich konkurrenzfähig zum dauersubventionierten Straßenverkehr sei, heißt es weiter in der Mitteilung. Da die Benutzung der allermeisten Straßen in Deutschland kostenlos sei, während Straßenausbau, -neubau und -instandhaltung von der Allgemeinheit getragen werde, sei die Situation nun vergleichbar. Sollte künftig die Finanzierung des Schnäppchenpreises von neun Euro nicht möglich sein, kann sich die Initiative Varianten vorstellen, die sich am Modell ein Euro pro Tag orientieren, zum Beispiel ein 24 Euro- oder 30 Euro-Ticket.

Als international wirkender Verein bringe die IBSB die direkte Perspektive aus den südlichen Nachbarländern ein: Auch aus dieser Sicht sei das Ticket ein großer Schritt in die richtige Richtung. In der Schweiz könne man mit einer Fahrkarte jeden Zug benutzen, was die Flexibilität extrem erhöhe, das Generalabonnement oder das Halbtax-Abo gelte ebenfalls für alle Züge im Nah- und Fernverkehr. In Österreich gebe es mit dem Klimaticket ebenfalls ein vergleichbares Angebot für alle Linienverkehre.

Für den deutschen Bodenseeraum wäre es von großem Vorteil, die Grenzen zwischen den Verkehrsverbünden VHB, Bodo, Naldo, TuTicket und Ding mit einer einzigen Maßnahme faktisch abschaffen zu können.

Die IBSB erhofft sich von den Verantwortlichen in Bund und Land eine klare und einfache Regelung zur Nachfolge oder Weiterführung des Neun-Euro-Tickets und fordert sie zum Handeln auf. Gerade für Baden-Württemberg mit seiner absurd hohen Anzahl von 21 Verkehrsverbünden wäre ein solches Fahrkarte-konzept sehr wichtig. Zum Vergleich führt die IBSB Hessen an, das nur drei Verkehrsverbünde habe. Die Situation in Baden-Württemberg erinnert die Initiative politisch an die Zeit vor der Gründung des deutschen Zollvereins, der im Jahre 1834 auch deshalb gegründet wurde, um die Zersplitterung des deutschen Wirtschaftsraumes zu beseitigen, schreibt die Initiative. Das Neun-Euro-Ticket könne für den Bereich ÖPNV die gleiche positive Wirkung erzeugen.