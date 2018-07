Südbahn: Zeitpunkt der Elektrifzierung offen

Dass der Bund schon 2012 Mittel für die Elektrifizierung der Südbahn bereitsstellt, ist eher unwahrscheinlich. Noch liege kein Baurecht für das Projekt vor, teilt das Bundesverkehrsministerium mit. Damit könne man sich noch auf keinen Realisierungszeitpunkt festlegen. Heute treffen sich die CDU-Bundestagsabgeordneten Riebsamen, Schockenhoff und Rief mit dem Konzenrnbevollmächtigten der Deutschen Bahn AG für Banden-Württemberg, Eckart Fricke, in Sachen Südbahn, „um einen kontinuierlichen Dialog zu etablieren und so die Elektrifizierung voranzubringen“.

Erster Bürgermeister Stefan Köhler (CDU) hatte vor wenigen Tagen bei Minister Peter Ramsauer einen Vorstoß in der Sache gemacht. Bei einem Treffen in Berlin wies er den Verkehrsminister auf die Notwendigkeit der schnellen Elektrifizierung der Südbahn hin (die SZ berichtete gestern). Bei dieser Gelegenheit überreichte Köhler dem Minister eine Studie des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben, die er, Köhler, noch als Verbandsdirektor in Auftrag gegeben hatte und die nun aktualisiert vorliege. Demnach gebe es neben der hiesigen Region nur noch im bayerischen Wald, im Allgäu und bayerisch Schwaben „Diesellöcher im Netz der Deutschen Bahn“. Köhler erinnerte den Minister in diesem Zusammenhang an den so genannten Eckwertebeschluss zum Bundeshaushalt 2012, wonach eine Milliarde zusätzlich für die Schiene bereitgestellt werde. Der Bürgermeister hatte gehofft, dass dabei auch etwas für die Südbahn abfällt. Doch er wurde wieder einmal vertröstet. Die SZ fragte gestern im Ministerium nach und bekam eine eher ernüchternde Antwort: Über den so genannten Finanzierungskreislauf Schiene habe Ramsauer für die Jahre 2012 bis 2015 insgesamt eine Milliarde Euro zusätzlich zu den Bundeshaushaltsmitteln für den Bau „prioritärer Schienenprojekte“ erkämpft. Diese Mittel würden für den zügigen Bau „drängender und baureifer Projekte“ aufgewendet. Dabei werden unter anderem die zweigleisige Anbindung des Jade-Weser-Ports (Bund stellt laut NDR 182 Millionen Euro zur Verfügung) und der Ausbau der Rheintalbahn (laut Bahn 400 Millionen für die Strecke zwischen Haltingen-Weil am Rhein und dem Badischen Bahnhof in Basel) genannt. Für beide sei die Finanzierungsvereinbarung geschlossen. Für die Südbahn liege nach wie vor kein Baurecht vor, weshalb zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden könne, ob diese Extra-Mittel dafür verwendet werden können. Gemäß Angaben der DB Netz AG werde die Entwurfsplanung erst 2012 erfolgen.

Im November 2010 hatten Riebsamen und Schockenhoff „sehr, sehr positive Signale“ aus Berlin mitgebracht. Spätestens bis 2017 sollen die Züge zwischen Ulm, Friedrichshafen und Lindau unter Strom fahren, wurde damals auch von Ramsauer versprochen. Die 140 Millionen Euro Baukosten seien überschaubar, zumal das Land sich bereit erklärt habe, die Hälfte davon zu übernehmen. Ob 2012 schon Geld aus dem Bundeshaushalt in das Projekt fließt, ließ Ramsauer offen. Sein Staatssekretär Ferlemann ermunterte die Vertreter der Region jedoch, die Planung bis 2012 abzuschließen, dann würden die Mittel aus dem Bundes- und Landeshaushalt schon zur Verfügung gestellt.