Da staunten die Mitglieder des Sängerbundes Friedrichshafen, als Willy Brodbeck während der 99. Mitgliederversammlung für seine 70-jährige Treue zum Sängerbund geehrt wurde. Als er kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 1948 in den Chor eintrat, war dies ein reiner Männerchor mit rund 80 Mitgliedern. Damals fanden die Proben und Konzerte in der alten Festhalle statt. Ende der 70er-Jahre war er maßgeblich an der Bildung des heutigen gemischten Chors beteiligt. Er hatte lange Jahre die Funktion des stellvertretenden Vorsitzenden inne und ist heute Ehrenvorsitzender des Sängerbundes.

Seit den 80er-Jahren finden die Proben und Konzerte im Graf-Zeppelin-Haus statt und all die Jahre bis heute ist Brodbeck bei Ausflügen und allen Festen dabei, schreibt der Sängerbund. Dieses Jahr feierte er seinen 90. Geburtstag. Gemeinsam mit seinen Sängerfreunden wird er im kommenden Jahr das 100-jährige Bestehen des Sängerbundes feiern.