RVI-Radballer sind jetzt Tabellenneunter

Zum zweiten Spieltag der Saison ist am vergangenen Wochenende die Bundesliga-Radballmannschaft des RVI Ailingen mit Michael Brugger und Markus Lang nach Gärtringen gereist. Auch das A-Schülerteam war im Einsatz.

Das RVI-Bundesligateam erwischte laut Vereinsbericht keinen idealen Tag und konnte lediglich vier Punkte ergattern. Im Einzelnen wurde wie folgt gespielt: Ailingen - Iserlohn 6:6, Ailingen - Hechtsheim 4:3, Ailingen - Schiefbahn 2:5. Brugger/Lang belegen damit aktuell Rang neun der 1. Bundesliga und stehen weiter auf einem Abstiegsplatz.

Die Schüler A-Mannschaft der Ailinger Radballer mit Colin Wörner und Noah Reitter gewannen in Prechtal zwei Spiele, eine Partie ging verloren. Zum Auftakt gegen Gärtringen gab es eine knappe 1:2-Niederlage, gegen Offenburg (7:0) und Prechtal (4:1) lief es danach besser.

Gleich zwei Ailinger Teams treten am Samstag, 3. März, zu Heimspieltagen an. Die Schüler B mit Jakob Schlegel und Nelio Böck spielen um 14 Uhr in der Rotachhalle an. Danach tritt die Landesligamannschaft Ailingen 5 mit Marcel und Günter Braunger um 18 Uhr in der Rotachhalle an.