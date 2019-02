RVI-Jugend ohne Punkte

Nichts zu bestellen hatte die Radball-Jugendmannschaft des Radfahrervereins (RVI) Ailingen bei ihrem abschließenden Junioren-Oberliga-Spieltag am vergangenen Samstag: In Weil im Schönbuch mussten Marcel Weißenrieder und Jacob Sollbach Niederlagen einstecken.

Im ersten Spiel gegen Öflingen 2 unterlagen die Ailinger am Ende klar mit 1:10. Im zweiten Spiel gegen Weil im Schönbuch 1 brachte das Team vom Bodensee die Leistung erneut nicht aufs Parkett und unterlag ebenfalls deutlich mit 0:6. Auch das dritte Spiel gegen Kemnat 1 konnte Ailingen nicht für sich gestalten. Der Gegner spielte konzentriert auf und bezwang Ailingen mit 1:7. Das abschließende Spiel gegen Weil im Schönbuch 2 sollte am letzten Spieltag keine Besserung bringen. Ailingen konnte selbst nicht genügend Druck aufbauen und musste sich am Ende mit 1:5 geschlagen geben. Am Ende der Saison belegt der RVI damit den zehnten Rang.

Kommenden Samstag, 9. Februar, findet der zweite Spieltag der 1. Radball-Bundesliga statt. Mit von der Partie ist Ailingen 1 mit Michael Brugger und Markus Lang, die ins mittelfränkische Stein bei Nürnberg reisen und dort auf die Gegner Waldrems 1, Stein 2, Krofdorf 1 sowie Vizeweltmeister Stein 1 treffen. Nach nur einem Punkt am ersten Spieltag möchte Ailingen eine bessere Punktausbeute erzielen.

Ebenfalls zum Auswärtsspieltag reisen am Samstag Jakob Schlegel und Nelio Böckvom RVI-Landesligateam. In Filderstadt treffen sie zum vorletzten Spieltag der Saison auf Plattenhardt 1 und 2 sowie die Teams Gärtringen 1, 2 und 3. Ailingen liegt derzeit auf Tabellenplatz vier und könnte mit einer guten Punktausbeute und etwas Spielglück unter die ersten drei Mannschaften gelangen.