RVI-Bundesligateam reist nach Iserlohn

Gleich vier Radballmannschaften des Radfahrervereins Immergrün Ailingen treten am Samstag, 26. Januar, die Reise zu Auswärtsspieltagen an. Der jüngsten Pressemitteilung zufolge haben Michael Brugger und Markus Lang dabei die weiteste Anreise.

Beide stellen die Bundesligamannschaft und werden am Spielort in Iserlohn in die neue Saison starten. Derweil fährt das RVI-Jugendteam mit Colin Wörner und Noah Reitter gemeinsam mit Jacob Sollbach und Marcel Weissenrieder von der Juniorenmannschaft nach Gärtringen. Und die Landesligamannschaft mit Patrick Mayer und Ersatzspieler Manuel Maier reisen in den tiefen Schwarzwald nach Prechtal.