Peter Orloff und der Schwarzmeerkosaken-Chor haben am Montagabend im Graf-Zeppelin-Haus ein außergewöhnliches Konzert geboten. Im gut besetzten Ludwig-Dürr-Saal verzauberten sie das Publikum sowohl als Solisten als auch als chorischer Klangkörper mit den schönsten russischen und ukrainischen Volksweisen und Balladen und mit ausgewählten Kostbarkeiten der Klassik.

Vom ehemaligen Schlagerbarden der Ende 60er- und der 70er Jahre zum Gesamtleiter des Schwarzmeerkosaken-Chores mit einer tragenden Baritonstimme: Viele des meist älteren Publikums im Saal kannten den heute 73-jährigen Orloff noch aus ihrer Jugendzeit, als er noch ständiger Gast bei der ZDF-Hitparade bei Dieter-Thomas Heck mit Titeln wie „Ein Mädchen Für Immer“ oder „Jeder Hat Dich Gern – Einer Hat Dich Lieb“ war. Aber auch als Songschreiber für Peter Maffays „Du“, für Bernhard Brink, Bata Illic, Heino, Roy Black oder Bernd Clüver machte er sich einen Namen. Zur Chormusik und damit zum Schwarzmeerkosaken-Chor, den sein Vater Nikolai Orloff nahezu 30 Jahre als Gesamtleiter geführt hatte, kam er erstmals im Alter von 14 Jahren. Nach seinem Ausflug in die Schlagerwelt führt er ihn mittlerweile seit 1993.

„Sie bekommen heute alles ab, was wir nach einer zweimonatigen Gesangspause vermisst haben“, sagte Chorleiter Peter Orloff bei der Begrüßung. In Friedrichshafen beginne jetzt eine Konzerttour, die den Chor bis März 2018 in insgesamt 118 Städte quer durch Europa führe, sagte Orloff.

Und wie jeder der zwölf Sänger in ihren Stimmen eine Weltklasse für sich darstellen, erlebte das Publikum gleich beim Eröffnungsstück, einem Auszug aus der Oper „Fürst Igor“. Sopran Igor Ishchak begeisterte dabei durch seine beeindruckende klare hohe Stimme.

Begleitet wurde der Sänger von drei Viruosen an ihren Instrumenten: Ilya Kurtev an seinem Knopfakkordeon (Bajan), Slava Kripakov mit der Bassbalalaika, einem dreieckigen aus der Hand gespielten Kontrabass und Irena Kripakova, als einzige Frau im Ensemble an der Domra, einer dreisaitigen Laute. Weiter ging es mit russischen und ukrainischen Volksweisen wie „Glorreicher Baikal“, „Die Legende Von Den 12 Räubern“ und „Eintönig Klingt Das Glöckchen“. Bei letzteren kam auch Orloffs tragender voller Bariton zur Geltung. Die übrigen Sänger brillierten dagegen im ersten Teil des Konzertes bei den ausgewählten Kostbarkeiten der Klassik. So wurde das Publikum mit „Ave Maria“ von Franz Schubert, dem Gefangenenchor aus der Oper „Nabucco“ von Guiseppe Verdi und „Nessun Dorma“ aus der Oper „Turandot“ von Giacomo Puccini geradezu verzaubert. Mit dem Stück „Alle Viele Jahre“, ein traditionelles Lied, dass zur Krönung des Zaren gesungen wurde und den Gästen Glück, Gesundheit und Gottes Segen bringen sollte, verabschiedete sich der Chor in die Pause.

Im zweiten Teil nahm der Chor seine Zuhörer mit „Auf Der Straße Nach St. Petersburg“, „Bandura“, einem Kosakenmarsch, dem Kosaken-Reitermarsch und „Die Ballade vom Kosaken-Hauptmann Stenka Rasin“ auf eine musikalische Reise von Kiew nach St. Petersburg. Ein besonderes, ergreifendes Erlebnis wurde dabei für Herta Ulbricht aus Friedrichshafen die alte russische Romanze „Duschetschka“- Ach mein Seelchen“, weil Solist Vladimir Kuzmenko sie zum gemeinsamen Tanz mit ihm auf die Bühne holte.

Durch anhaltenden Beifall ließen sich Peter Orloff und sein Chor natürlich zu Zugaben hinreißen. Die erfüllten sie mit wohl bekanntesten russischen Volkslied „Kalinka“ und passend für den Nachhauseweg der Zuhörer das Wiegen- und Schlaflied „Guten Abend, Gute Nacht“ von Johannes Brahms.