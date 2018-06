Die Mitglieder des Klufterner Ortschaftsrates haben sich fraktionsübergreifend gegen die derzeitigen Baupläne der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft (SWG) ausgesprochen. Jetzt werden auch auch im Technischen Ausschuss (TA) des Gemeinderates Stimmen laut, die eine Planänderung wünschen. Baubürgermeister Stefan Köhler kündigt klärende Gespräche an, lehnt aber ab, bei Null wieder zu beginnen.

Das Haus, das von der SWG auf dem ehemaligen Traube-Areal gegenüber der Kirche gebaut werden soll, beherbergt laut Plan sieben Wohnungen sowie im Erdgeschoss Geschäftsräume. Es ist dem Ortschaftsrat zu hoch, zu nah an der Straße und erscheint unvorteilhaft gestaltet. Letzteres ist auch Grund für eine Anfrage von Heinz Tautkus (SPD) im TA am Dienstag. „Wir wünschen uns eine neue Planung und brauchen auch etwas besseres an Architektur“, sagt Tautkus. Er würde sich wünschen, dass Ortschaftsrat und Kluftinger Bürger am Ende einverstanden mit der Bebauung sind.

Baubürgermeister Stefan Köhler, der auch Vorsitzender des Beirates der SWG ist, kündigte „Gespräche“ an, will aber auf keinen Fall die bisherigen Planungen über Bord werfen. Das habe schließlich auch Kosten verursacht. Außerdem sei der Ortschaftsrat schon beim Wettbewerbsverfahren der SWG eingebunden gewesen und habe die Entwürfe gesehen. Die wurden allerdings wegen des Denkmalschutzes später verändert – maßgeblich in der Höhe der Bauwerke, sagt der Ortschaftsrat.

Auch Hannes Weber (Freie Wähler) stellte sich gegen die bisherigen Pläne und gab zu Protokoll, das er sich das Recht vorbehalten wolle, einen Antrag auf einen Bebauungsplan und damit eine Veränderungssperre für das Areal zu stellen.

Mirjam Hornung (CDU) wollte die Wogen glätten, bat um Zurückhaltung mit rechtlichen Schritten, wurde scheinbar aber von Bürgermeister Stefan Köhler falsch verstanden, der auf ihren Beitrag seine Position noch einmal energisch vertrat. „Die geplante Bebauung sollte möglichst von Ortschaftsrat, SWG und Stadtverwaltung mitgetragen werden“, schreibt die Stadtverwaltung wenige Minuten später in einer Pressemitteilung zu diesem Thema. Die Stadtverwaltung schlägt vor, dass sich Vertreter des Ortschaftsrates Kluftern, der Stadtverwaltung und der SWG an einem Runden Tisch zusammensetzen mit dem Ziel, eine Lösung für die Bebauung des Areals zu finden. Ziel soll ein planmäßiges und geordnetes Verfahren sein. Als Grundlage der Gespräche könnten die bereits abgestimmten Eckpunkte aus dem Wettbewerbsverfahren dienen, damit die noch offenen Fragen geklärt werden können. Die Verwaltung hat ferner beschlossen, den Tagesordnungspunkt Traube-Areal von der Tagesordnung des Ortschaftsrates Kluftern am kommenden Donnerstag zu nehmen, um zunächst die angestrebten Gespräche mit SWG und Stadtverwaltung an einem Runden Tisch aufnehmen zu können. Aus Sicht der Verwaltung sei es auch denkbar, zu einem solchen Runden Tisch externe Experten oder auch den Gestaltungsbeirat, der noch gegründet werden soll, hinzuzuziehen. Letztere Informationen gab es in der öffentlichen Sitzung jedoch nicht, die stammen aus der Pressemitteilung.

Vorher hatte sich die Stadt noch klar positioniert. Auf eine Anfrage der Schwäbischen Zeitung am Montag hieß es dazu noch, dass wie üblich „der Ortschaftsrat bei solchen Vorhaben informiert und gehört (wird). Wenn aber das Vorhaben planungs- beziehungsweise bauordnungsrechtlich zulässig ist, kann dieses – aufgrund der geltenden Rechtslage – nicht durch ein Gremium gestoppt werden.“

Das Stadtplanungsamt beurteilt das Vorhaben planerisch wie auch städtebaulich als sinnvoll und angemessen. „Es bleibt unterhalb der Firsthöhen der Umgebungsgebäude. Es ist in der überbauten Grundfläche wie auch in der Kubatur nicht größer als viele der Umgebungsgebäude“, schreibt die Sprecherin der Stadt Friedrichshafen, Monika Blank, als Antwort auf die Frage nach der Einordnung dieses Bauvorhabens durch die Stadtverwaltung.