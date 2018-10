Knapp 150 Helfer – darunter 100 Kinder – haben am Freitag Friedrichhafens Strände und Grünflächen von Müll befreit. Organisiert hat die Veranstaltung der Schweizer Verein „ocean-R-evolution“. Dieser will, wie es auf seiner Webseite heißt, „mit ausgewählten Umweltschutz- und Bewusstseinsprojekten“ Menschen für Nachhaltigkeit sensibilisieren und zum Handeln anregen.

Um dies zu erreichen, hat „ocean-R-evolution“ das Projekt „AroundTheBodenseeCleanUp“ ins Leben gerufen. Dieses findet rund einen Montat lang an mehreren Orten am Bodensee statt. Begonnen hat es Ende September im schweizerischen Eschenz. Anschließend sind die Veranstalter von Konstanz über Bregenz bis nach Lindau und Wasserburg gezogen. Das Ziel war dabei stets das Gleiche: im Team und mit Handschuhen und Müllsäcken bewaffnet so viel Unrat wie möglich von den Uferbereichen des Bodensees zu entfernen. Plastik, leere Flaschen, aber auch alte Autoreifen haben die Helfer an den bisherigen Aktionstagen unter anderem so schon zusammengetragen. Noemi Solombrino, die für „ocean-R-evolution“ arbeitet, zeigt sich mit dem Projektverlauf zufrieden: „Es läuft sehr gut.“

520 Helfer insgesamt

Insgesamt hätten sich seit Beginn der Müllsammelaktion schon 520 Menschen als freiwillige Helfer beteiligt, 400 davon seien Kinder gewesen. Mit ihrer Unterstützung konnten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz bislang 4500 Liter Müll gesammelt werden. Allein 1000 Liter haben die Freiwilligen dabei in Friedrichshafen zusammengetragen. Gedauert hat die Aktion ungefähr drei Stunden: Die Helfer hatten sich um 8.30 Uhr vor dem integrativen Campingplatz an der Rotach getroffen und bis mittags aufgeräumt. Unter ihnen befand sich auch die amtierende Miss Baden-Württemberg und Miss Germany Anahita Rehbein aus Sigmaringen.

Laut Solombrino sei die Aktion in Friedrichshafen ein „großer Erfolg“ gewesen.

Bis zum 4. November läuft „AroundTheBodenseeCleanUp“ noch weiter. Am Dienstag trafen sich die Freiwilligen in Überlingen und Sipplingen. Als weitere Stationen sind unter anderem Radolfzell, Moos und Gaienhofen geplant, Zeiten und Treffpunkte stehen auf der Webseite von „AroundTheBodenseeCleanUp“.

Wer mit aufräumen möchte, meldet sich am besten mit einer kurzen E-Mail bei den Veranstaltern.