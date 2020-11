Rund drei Millionen Euro Förderung für die Stadt Friedrichshafen für schnelles Internet

Trotz der großen auch finanziellen Herausforderungen der Corona-Pandemie für das Land liegt die Förderung von schnellem Internet in Baden-Württemberg weiter auf einem Rekordniveau. Davon profitiert auch der Bodenseekreis. Die Stadt Friedrichshafen erhält für den Breitband-Ausbau rund drei Millionen Euro vom Land. Nach Tettnang fließen sogar 9,5 Millionen Euro. Dies gab das für Digitalisierung zuständige Ministerium in Stuttgart bekannt. Um die erfreulich hohe Nachfrage nach Fördermitteln für den Ausbau bis zur Haustür zuverlässig bedienen zu können, hat die grün-schwarze Landesregierung im Nachtragshaushalt weitere 100 Millionen Euro bereitgestellt. „Ich freue mich, dass Friedrichshafen für den Ausbau des schnellen Internets eine Landesförderung von exakt 3 023 943,20 Euro erhält“, sagt der Landtagsabgeordnete der Grünen für den Wahlkreis Bodensee Martin Hahn. Der kleinere Förderbetrag in Höhe von 360 000 Euro soll dazu beitragen, dass die Friedrichshafener Schulen und das Krankenhaus rasch von einer leistungsfähigen Leitung profitieren. Die höhere Summe von rund 2,6 Millionen Euro möchte die Stadt Friedrichshafen dafür einsetzen, dass weiße Flecken im Stadtgebiet ebenfalls Anschluss an schnelles Internet erhalten. Das betrifft vor allem den ländlicher geprägten Teil des Stadtgebiets, heißt es in der Pressemitteilung.