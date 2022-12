Rund 800 ZF-Rentner kommen zur Weihnachtsfeier

Einen besinnlichen Adventsnachmittag haben rund 800 ZF-Rentner bei der traditionellen Weihnachtsfeier am Standort Friedrichshafen erlebt. Der scheidende Finanzvorstand Konstantin Sauer bedankte sich im Graf-Zeppelin-Haus bei den Anwesenden für die Arbeit, die die ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während ihres Arbeitslebens für den Technologiekonzern geleistet haben. Zudem sprach Sauer über die aktuelle Lage von ZF. Das geht aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervor.

„ZF hat keine einfachen Jahre hinter sich. Doch trotz des zum Teil massiven Gegenwinds haben wir uns stetig technologisch weiterentwickelt und mit großem Engagement unser Haus wetterfest gemacht“, sagte Sauer mit Blick auf die vielfältigen Krisen der jüngsten Zeit. Der Finanzvorstand, der seine Tätigkeit für ZF zum Jahresende beendet, sagte: „In Summe werden wir uns an einen neuen Normalzustand gewöhnen müssen.“

Trotz der gegenwärtigen Situation beurteilt Sauer die Zukunft von ZF positiv. „So wichtig wie unsere Anpassungsfähigkeit gegen die Krisen und unsere vorsichtige Ausgabenpolitik ist die Umsetzung der ZF-Strategie, Next Generation Mobility‘“, sagte Sauer. Im Hinblick auf diese Pläne sei ZF auch im nun zu Ende gehenden Jahr viel gelungen. „Wir haben zum Beispiel die Herausforderungen der E-Mobilität strategisch bewältigt und werden den Rückgang konventioneller Getriebetechnik sogar überkompensieren können.“

Auch die Vertreter der Arbeitnehmer dankten den früheren Kollegen für die Arbeit, die die Rentner in ihrer aktiven ZF-Zeit für das Unternehmen geleistet haben. „Die Rentnerweihnachtfeier ist ein Ausdruck der Wertschätzung für die Lebensleistung der altgedienten Kollegen. Zudem ist sie die Gelegenheit für die Rentner, mit ihrer ZF in Verbindung zu bleiben“, sagte Achim Dietrich, der Vorsitzende des Betriebsrats im Betrieb N. „Deshalb haben wir uns als Betriebsräte vehement dafür eingesetzt, dass diese wichtige Traditionsveranstaltung auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten erhalten bleibt.“