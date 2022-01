Rund 750 Menschen demonstrieren in Friedrichshafen gewaltfrei gegen Corona-Maßnahmen

Etwa 750 Menschen haben sich am Montagabend in Friedrichshafen wieder an einer nicht angemeldeten Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen beteiligt. Laut Ordnungsamt und Polizei verlief die Protestaktion gewaltfrei.

Im Unterschied zu den vergangenen Montagen starteten die Demonstranten dieses Mal um kurz nach 18.30 Uhr an zwei Stellen in der Stadt: Etwa 500 wie in den vergangenen Montagen am Gondelhafen und dazu rund 250 am ZF-Forum. Die erste Gruppe lief zunächst eine Runde durch die Fußgängerzone über Schanzstraße, Friedrichstraße, Wilhelmstraße und den Adenauerplatz zurück zu Schanz- und Friedrichstraße.

Die zweite Gruppe lief über die Charlottenstraße und die Riedleparkstraße zur Friedrichstraße. An der Ecke Eckenerstraße, Metzstraße, Friedrichstraße kamen beide Gruppen zusammen. Die rund 750 Demonstranten gingen dann die Friedrichstraße einmal bis zur Kreuzung Olgastraße und wieder zurück. Am Gondelhafen löste sich die Demo gegen 19.45 Uhr wieder auf.

Auflagen werden eingehalten

„Alles verlief friedlich, die Auflagen sind eingehalten worden“, sagte Hans-Jörg Schraitle, der Leiter des Ordnungsamtes der Stadt Friedrichshafen anschließend. Das Ordnungsamt hatte die Veranstaltung als Versammlung eingestuft. Die Polizei machte zu Beginn Auflagen zum Gebiet in der Stadt, in dem sich die Demonstranten bewegen durften.

„Da eine Gruppe am ZF-Forum loslief mussten wir den Versammlungsbereich anpassen“, sagte Volkmar Rees, Leiter des Polizeireviers Friedrichshafen. Auch Abstände mussten eingehalten werden. Laut Polizei beteiligten sich am Montagabend an ähnlichen Protesten rund 600 Menschen in Ravensburg, 400 in Überlingen und rund 300 in Markdorf.