Der Seehasen-Fanfarenzug hat am vergangenen Samstagabend gemeinsam mit dem Restaurant „Lammgarten“ zu einer neuen Auflage von „Seehasen & Freunde“ eingeladen.

Der Häfler Fanfarenzug hat auch in diesem Jahr viele seiner Freunde zusammengerufen, um den Gästen im Lammgarten einen abwechslungsreichen Abend zu präsentieren. Musikalisch eröffnet hat der Spielmannszug Friedrichshafen das große Treffen befreundeter Fanfarenzüge und Spielmannszüge aus Bad Waldsee, Bergatreute und Ravensburg (Fanfarenzug Rauenspurg). Uwe Köppe freut sich immer wieder aufs Neue, wenn Friedrichshafens ältester Musikzug mit von der Partie ist: „Was unsere Musikerkollegen mit ihren Kindern und Jugendlichen besonders über das Seehasenfest leisten, ist außergewöhnlich und dafür zolle ich jeglichen Respekt.“ Gemeinsam bilden der Spielmannszug (Grüne) und der Fanfarenzug (Roten) die Seehasenmusikzüge, die seit jeher eine lange Freundschaft verbindet.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war der nunmehr dritte Auftritt des Ruhr-Sound-Orchester aus Essen, das sich optisch schwarz gekleidet im Gangsterlook der 30-er-Jahre präsentierte und mit seiner Musik für wahre Begeisterung sorgten. Freunde der schottischen Dudelsackmusik kamen bei „Count Zeppelin Highland Pipes and Drums of Friedrichshafen“ auf ihre Kosten. Der Seehasen-Fanfarenzug als Gastgeber präsentierte seinen Gästen im vollen Lammgarten klassische und auch rhythmische Fanfarenmusik. Zur Uraufführung kam hierbei ein gemeinsames Stück der beiden Seehasenmusikzüge, arrangiert von Robert Schmidt vom Seehasen-Fanfarenzug. Der Seehasen-Fanfarenzug, seit 2015 Botschafter des Kinderhospiz St. Nikolaus, nahm an diesem Abend zusammen mit Lammgarten-Wirt Thomas Vogt ausdrücklich keinen Eintritt, freute sich jedoch um so mehr über Spenden für das Hospiz, wobei hierzu eine Spendenbox bereitgestellt wurde.