Rufbus-Modell bleibt aktuell für Friedrichshafen

Der Rufbus ist in Friedrichshafen vor mehr als 30 Jahren das letzte Mal unterwegs gewesen. Doch noch immer bleiben flexible Nahverkehrsangebote ein Thema in der Region – und im gesamten Land. „Besonders in ländlichen Bereichen, wo kaum Linienbusse hinfahren, sind flexible Nahverkehrsangebote ein großes Thema. Wir arbeiten derzeit auch an solchen Projekten“, sagt Jürgen Löffler, Geschäftsführer des Bodensee-Oberschwaben Verkehrsbund.

Um sich über die Chancen und Entwicklungen im Bereich des flexiblen Nahverkehrs auszutauschen, trafen sich Experten aus der Branche aus ganz Deutschland in der Zeppelin Universität zu einem Fachkongress mit dem Titel „Rufbus meets Mobility 4.0“. Zu diesen Experten gehörten unter anderem Jürgen Löffler, Martin Schiefelbusch, Leiter des Kompetenzzentrum neue ÖPNV-Angebotsformen, und Gerd Hickmann, Leiter der Abteilung Öffentlicher Verkehr beim Verkehrsministerium Baden-Württemberg.

Dabei diskutierten die Teilnehmer Fragen wie „Ist der Nahverkehr reif für die nächste Rufbusgeneration?“ Friedrichshafen ist dabei kein zufällig gewählter Treffpunkt: In Friedrichshafen nahm der erste Rufbus bundesweit 1971 seinen Probebetrieb auf. Damals lösten die grünen Busse die großen roten Bahnbusse im Stadtverkehr ab. Sie fuhren ohne festen Fahrplan und Linien. Fahrgäste konnten die Busse über eine Rufsäule bestellen. Daraus entwickelten sich bis heute unterschiedliche lokale Rufbus- und Anrufsammeltaxisysteme. In Friedrichshafen wurde der Betrieb des Rufbusses 1987 eingestellt. Der Grund: Die Nachfrage wurde immer komplexer, das Computersystem war noch nicht so weit. „Das System kam einfach nicht mehr hinterher“, sagt Schiefelbusch. „Aber nicht nur der Computer, auch wirtschaftliche Faktoren haben eine Rolle dabei gespielt, den Rufbus einzustellen.“

Auch heute seien die Systeme, so Löffler, nur schwer finanziell tragbar. Trotzdem gibt es im Bodenseekreis einige von ihnen. Eines davon ist das Bürgermobil „Emma“ in Meckenbeuren. Durch das Auto, das ein Ehrenamtlicher steuert, soll der ÖPNV in der Gemeinde ergänzt werden. Besonders bei der Mobilitätssicherung im Land spiele das flexible Nahverkehrsangebot eine große Rolle, sagte Hickmann. In der Brance ist viel los. „Derzeit gibt es generell eine richtige Welle an Gründungen in diesem Bereich“, sagt Schiefelbusch.

Auch diese Gründer haben sich in Friedrichshafen getroffen und unter anderem ihre Projekte vorgestellt, bei denen auch das autonome Fahren und Apps eine Rolle spielen. „Diese Systeme sind nicht nur für den ländlichen Bereich interessant, sondern auch im städtischen“, sagt Hickmann. Derzeit läuft in Stuttgart das Projekt SSB-Flex, dabei können Nutzer über eine App ein Zusatzangebot der Stuttgarter Straßenbahn AG buchen.

Löffler ist zuversichtlich, dass sich im Bereich der flexiblen Nahverkehrsangebote in Friedrichshafen noch einiges tun wird. „Friedrichshafen war immer Verkehrsdrehscheibe. Verkehr, Mobilität und Innovationen hatten wir immer als Thema“, sagt er.