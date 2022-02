Rückrundenstart in Sindelfingen – VfB Friedrichshafen will das Glück erzwingen

Neben den Aktiven des VfB Friedrichshafen stehen auch die A-Junioren am Samstag vor ihrem ersten Spiel im neuen Jahr. In der Verbandsklasse treffen die Häfler Talente ab 14.30 Uhr auf das Schlusslicht SV Zimmern. Es ist zugleich auch das Debüt von Willy Kreiter als Cheftrainer der VfB-A-Junioren. Er hat das Traineramt von Peter Scheifler übernommen und möchte nun sicherlich sofort den Abstand auf die Abstiegsplätze vergrößern – das würde zur bisherigen Performance in der Runde passen. „Dass wir zu 80 Prozent mit dem jüngeren Jahrgang spielen, darf man nicht vergessen. Es ist gigantisch, was die Jungs bisher geleistet haben“, meint VfB-Jugendleiter Sandro Musso.