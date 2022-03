Rückkehr perfekt: Damen der HSG Friedrichshafen-Fischbach schaffen Bezirksliga-Aufstieg

Das große Saisonziel ist erreicht: Die Damenmannschaft der HSG Friedrichshafen-Fischbach hat sich vorzeitig den Titelgewinn in der Handball-Bezirksklasse gesichert. Mit einem knappen 19:17 (12:7)-Sieg beim Vorletzten Langenau/Elchingen II tüteten die Häflerinnen die Meisterschaft sowie den Aufstieg in die Bezirksliga ein.

Jede Menge kritische Momente

Wie schon in der Vorwoche beim Unentschieden im Lokalderby bei der SG Argental II hatte der Spitzenreiter am Samstag aber wieder einmal jede Menge kritische Momente zu überstehen. Das Team von HSG-Coach Alex Stehle leistete sich ungewöhnlich viele technische Fehler, Ballverluste und ausgelassene Chancen und trat laut Clubmitteilung ungewöhnlich nervös auf. Nach zehn Minuten kamen die Häfler Handballerinnen aber besser ins Spiel und lagen zur Pause mit 12:7 in Führung.

Mitte des zweiten Durchgangs wurde es dann noch einmal richtig spannend und die Reserve des Handball-Landesligisten hätte Friedrichshafen-Fischbach beinahe noch die Meisterschaftssuppe versalzen. Denn aus einem komfortablen 15:10 in Minute 36 wurde eine knappe 17:16-Führung in der 56. Minute. Doch Jessica Heina (18:16) und Lara Brunner (19:16) machten alles klar. Es reichte für die HSG: Die Rückkehr in die Bezirksliga ist perfekt.

„Wir haben schlecht gespielt und nur knapp gewonnen. Aber egal, jetzt wird ordentlich gefeiert“, sagte HSG-Coach Alex Stehle unmittelbar nach dem 19:17-Erfolg vor 20 Zuschauern in der Langenauer Pfleghofhalle. Obwohl der ärgste Verfolger aus Bregenz noch das eine oder andere Nachholspiel hat, ist Friedrichshafen-Fischbach nicht mehr von Rang eins zu verdrängen.