RTL sucht „Supertalent“ in Friedrichshafen

Die aktuelle „Supertalent“-Castingtour von RTL ist in 40 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs. Am Donnerstag, 14. Mai, werden die Talentscouts des Senders auch in Friedrichshafen nach Bewerbern suchen.

Die Talent-Show geht im Herbst in die neunte Runde und will wieder ungewöhnliche Talente und fesselnde Momente auf die Show-Bühne holen - egal, ob Einzelact oder Gruppe, jung oder alt, Mensch oder Tier, Entertainer, Comedian oder Alleinunterhalter.

Zu den offenen Castings können alle Interessierten ohne Voranmeldung kommen, Einschränkungen gibt es nicht. Den Gewinner der Show erwartet neben einem Preisgeld von 100000 Euro die Gelegenheit in Las Vegas aufzutreten.

Spontan mitmachen geht auch

Das Casting in Friedrichshafen ist am 14. Mai im Seehotel in Friedrichshafen. Alle spontanen Bewerber sind jeweils zwischen 12 bis 20 Uhr willkommen und können ohne Anmeldung vorbeikommen. Mitzubringen sind Personalausweis, Reisepass oder Geburtsurkunde. Teilnehmer unter 18 Jahren müssen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, der sich ebenfalls ausweisen kann, erscheinen.

Beim Offenen Casting geht es erst mal um eine reine Bewerbung, hier kommen noch keine Talente „weiter“ oder „nicht weiter“. Die prominente Jury um Dieter Bohlen ist noch nicht vor Ort, die Aufzeichnungen vor der Jury finden zu einem späteren Zeitpunkt im Sommer statt.

Im letzten Jahr gewann der Sänger und Travestiekünstler Marcel Kaupp aus Köln den Titel. Im Durchschnitt erreichte die achte Staffel 4,42 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Bei den 14- bis 59-Jährigen betrug der Marktanteil 20,1 Prozent (3,20 Mio. Zuschauer).