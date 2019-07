RSV Seerose geht auf „Tour de Heimatkunde“

Der Radsportverein Seerose Friedrichshafen bietet in den Sommerferien fünf Rennradtouren für Daheimgebliebene an. Die Touren bezeichnet der RSV als „Heimatkunde“, da sie durch ihre Streckenführungen die landschaftlichen Schönheiten der Gegend aufzeigen sollen. Die Touren werden ausschließlich durch Radtreffleiter der Seerose geleitet, die aufgrund ihrer Erfahrung in der Lage sind, aus Individualsportlern mit unterschiedlichstem Leistungsstand, eine homogene Gruppe zu formen, wie der Verein schreibt.

Die Tourlängen differieren zwischen 100 und maximal 150 Kilometern. Die Strecken führen teilweise durch hügeliges Gelände, die Durchschnittgeschwindigkeit liegt bei etwa 22 Stundenkilometern. Die Runden bewegen sich im Allgäu, Linzgau, Hegau und Oberschwaben.

Angesprochen sind alle Rennradfahrer, die, mit Einkehrpausen, etwa sechs Stunden im Sattel sitzen können. Die Treffs werden ausdrücklich vereinsoffen angeboten. Für eventuelle Schadensfälle, hat der RSV eine Nichtmitgliederversicherung abgeschlossen. Eine Helmpflicht ist obligatorisch. Start ist jeweils am Sonntag um 9 Uhr am VFB-Stadion.

Die erste Ausfahrt findet am Sonntag, 4. August, statt. Die 110 Kilometer lange Strecke führt über Saulgau Richtung Donau, um in Fulgenstadt wieder nach Süden einzudrehen.